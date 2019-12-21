“العلوم الإسلامية” توقع اتفاقية التسديد من خلال “إي فواتيركم”

عمان- وقع رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ الدكتور وائل عربيات اتفاقية مع البنك المركزي الأردني؛ يتم بموجبها تمكين طلبة الجامعة، تسديد رسوم الساعات الجامعية المترتبة عليهم إلكترونياً؛ من خلال خدمة عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا “إي فواتيركم”.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عربيات مع نائب محافظ البنك المركزي المحافظ الدكتور ماهر “الشيخ حسن”، تتيح الفرصة لطلبة الجامعة وأهاليهم من داخل المملكة أو خارجها للاستعلام عن رسوم الساعات الجامعية وغيرها من الرسوم الأخرى، التي تترتب عليهم وتسديدها إلكترونياً من خلال حساباتهم البنكية، عبر مختلف قنوات الدفع المصرفية الإلكترونية الخاصة بهم. وأكد الأستاذ الدكتور عربيات أهمية الاتفاقية التي تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أجهزة الصراف الآلي، وتطبيقات الخدمات المصرفية على الخلوي، بالإضافة إلى بوابة الدفع الإلكتروني لنظام اي فواتيركم العائدة للبنك المركزي، مما يعزز مستويات السهولة والراحة والسرعة في عملية التسجيل، ودفع الرسوم بطريقة آمنة عبر حساباتهم البنكية من أي مكان وفي أي وقت.

وأشار إلى الأثر الكبير الذي تتوقع الجامعة أن تحققه من انخفاض في تكلفة المعاملات، وارتفاع مستويات الكفاءة، وتحسن ملموس في دورات التحصيل، وطرق دفع أكثر جاذبية وأسهل على الطلبة وذويهم سواء داخل المملكة أو من خارج المملكة، مؤكدا بدوره ثقة جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالطاقات والكفاءات الأردنية أفرادا ومؤسسات، في السير قدما نحو اقتصاد رقمي وخدمات إلكترونية، من شأنها الارتقاء بأداء الاقتصاد ومؤسسات الدولة وموقع الأردن إقليميا وعالميا.

وقال “الشيخ حسن” إن الاتفاقية لها أثر إيجابي في تسهيل عملية تسجيل الساعات الدراسية ودفع رسومها والرسوم الأخرى الكترونيا.

ويعد “إي فواتيركم” نظاماً مركزياً موحداً آمناً، أطلقه البنك المركزي لعرض وتحصيل الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً، عن طريق ربط المؤسسات العامة والخاصة (المفوترين) في مختلف القطاعات من تأمين، وصحة، وتعليم، وسياحة، وتكنولوجيا واتصالات، وخدمات عامة، ومدفوعات حكومية وغيرها من جهة، مع معظم البنوك ومقدمي خدمات الدفع من جهة أخرى.

يشار إلى أنه تم ربط وإطلاق (193) جهة مفوترة على نظام “إي فواتيركم”، ضمت مؤسسات القطاعين العام والخاص، يعود لها ما يزيد على (444) خدمة دفع الكتروني، وقد بلغ عدد حركات الدفع المنفذة من خلال النظام منذ إطلاقه ما يقارب (29) مليون حركة دفع بقيمة تزيد على (16) مليار دينار أردني.