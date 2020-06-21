“العلوم التربوية” في جامعة الشرق الأوسط تحقق إنجازا متقدما في مجال البحث العلمي

عمان – أنجزت كلية العلوم التربوية في جامعة الشرق الأوسط (27) بحثا منشورا ومقبولا للنشر بالمجلات المصنفة في قواعد بيانات Scopus، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس أمناء الجامعة المطالبة بالاهتمام بالبحث العلمي.

وأكد عميد كلية العلوم التربوية، الأستاذ الدكتور عاطف المقابلة، أن الكلية سعت منذ بداية العام الدراسي 2019/2020، خلال الاجتماعات المتواصلة مع عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة بقسم البحث العلمي، لحث أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، على نشر الأبحاث في المجلات العلمية المصنفة في قواعد البيانات مثل (Scopus)، ما أثمر عن إنجاز (27) بحثا منشورا ومقبولا للنشر في مجلات ( Scopus) .

وتحفل كلية العلوم التربوية في جامعة الشرق الأوسط، بنتاج بحثي غزير، منشور في مجلات علمية محكمة، تابعة لقواعد بيانات دولية، وطنية ومحلية، ما يمثل نقلة نوعية في نشر الأبحاث على مستوى الكلية، ويسهم في رفع التصنيف العالمي للجامعة، وذلك ضمن رؤيتها لتكون جامعة عالمية بحثية، تتبوأ أفضل المراتب محليا ووطنيا ودوليا.