شركات وأعمال

“العلوم التربوية” في جامعة الشرق الأوسط تحقق إنجازا متقدما في مجال البحث العلمي

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – أنجزت كلية العلوم التربوية في جامعة الشرق الأوسط (27) بحثا منشورا ومقبولا للنشر بالمجلات المصنفة في قواعد بيانات Scopus، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس أمناء الجامعة المطالبة بالاهتمام بالبحث العلمي.

وأكد عميد كلية العلوم التربوية، الأستاذ الدكتور عاطف المقابلة، أن الكلية سعت منذ بداية العام الدراسي 2019/2020، خلال الاجتماعات المتواصلة مع عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة بقسم البحث العلمي، لحث أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، على نشر الأبحاث في المجلات العلمية المصنفة في قواعد البيانات مثل (Scopus)، ما أثمر عن إنجاز (27) بحثا منشورا ومقبولا للنشر في مجلات ( Scopus) .

وتحفل كلية العلوم التربوية في جامعة الشرق الأوسط، بنتاج بحثي غزير، منشور في مجلات علمية محكمة، تابعة لقواعد بيانات دولية، وطنية ومحلية، ما يمثل نقلة نوعية في نشر الأبحاث على مستوى الكلية، ويسهم في رفع التصنيف العالمي للجامعة، وذلك ضمن رؤيتها لتكون جامعة عالمية بحثية، تتبوأ أفضل المراتب محليا ووطنيا ودوليا.

مقالات ذات صلة

لأول مرة في الأردن ” القدس للتأمين” تطلق خدمة جديدة بعنوان “لبابك” – (فيديو)

منذ 6 ساعات

مستشفى العبدلي يفتتح قسم النسائية والتوليد الجديد

منذ 17 ساعة

“طيران الإمارات” تضيف 10 مدن جديدة وتوفر رحلات ربط إلى 40 وجهة

منذ 17 ساعة

“سامسونج” تقدم أجهزتها بإصدارات BTS

منذ 17 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock