“العلوم والتكنولوجيا”تحصل على المركز الأول لجائزة الأمير الحسن للتميز العلمي

الرمثا – الغد – حصلت جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية على المركز الأول مناصفة لجائزة الحسن للتميز العلمي عن مشروعها “تأسيس مركز الدراسات الدوائية في الجامعة: رؤيا وانجاز ” والذي يعتبر إنجاز وطني بمعايير دولية”.

فيما حصلت كلية التمريض في الجامعة على الجائزة الثانية مناصفة عن مشروعها “تطوير مختبرات المحاكاة.

وقال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور صائب خريسات اننا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية نتطلع إلى أن يكون هذا المركز مركزا رياديا عالمياً من خلال تقديم دراسات فريدة من نوعها، وأشار الى ان تأسيس مركز الدراسات الدوائية في الجامعة جاء بهدف الاستفادة من وجود الكفاءات العلمية والمهنية والإدارية لإجراء الدراسات السريرية والدوائية بالشكل الملائم والتسهيل على الباحثين في مجال التحليل، والارتقاء بالبحث العلمي.

وبين الدكتور خريسات ان إعلان نتائج الجائزة لهذا العام يتزامن مع مرور ستة وعشرين عاما على تأسيسها، كما يصادف عيد ميلاد الـ 74 لمؤسسها سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي تستند رؤيته إلى أن التعليم يوفر المفتاح لتطوير أمتنا بطريقة مستدامة ومنصفة.

واشارت مديرة المركز الاستاذ الدكتورة رنا عبيدات ان المركز حقق انجازات نوعية بالسنتين الاخيريتين من خلال المشاركة في البحوث السريرية والتي وصلت الى ١٦ دراسة فاعلة، وبالرغم من كل معيقات جائحة كورونا فقد تمكن المركز من تحقيق مواقع متقدمة بمجموعة من هذه الدراسات بالعام الماضي، وحقق رؤيا التأسيس من خلال المساهمة بتأمين العلاجات والتشخيص للعديد من المرضى، وكان له دور فاعل في تدريب الطلبة والخريجين والعاملين بقطاعي الدواء والغذاء، كما ساهم المركز بخدمة البحث العلمي محليا ودوليا من خلال تقديم خدمات التحليل المباشرة والاستشارات العلمية، وساهم البحث العلمي بتحقيق شراكات نوعية مع المؤسسات الوطنية مثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاردنية، وكان للمركز العديد من المبادرات لخدمة المجتمع الجامعي في ظل جائحة كورونا وكان ابرزها تحضير المعقمات. مما يجعل من مركز الدراسات الدوائية مركزاً رائدا في خدمة الصناعات الدوائية في الاردن ومنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

وأنشئت جائزة الحسن للتميز العلمي لتعزيز المعرفة والتعلم والبحث العلمي والتدريب، ويتمثل هدفها الأسمى في دعم التعليم من أجل التنمية المستدامة والعادلة، انطلاقا من إيمان سمو الأمير الحسن بن طلال بأن التعليم لا ينبغي أن يكون أولوية وطنية فحسب، بل يجب أن يتجاوز التركيز على الفصل الدراسي والمنهج الدراسي لدمج أحدث التطورات التكنولوجية والاتصالات.

وتكتسب جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية سمعة رفيعة محلياً واقليمياً ودولياً بصفتها جامعة رائدة ومتقدمة في منظقة الشرق الاوسط وتحتل أماكن مرموقة في تصنيفات عالمية للجامعات، فهي حالياً من أفضل 500 جامعة عالمياً حسب تصنيف التايمز هاير اديوكيشن(THE) ، كما وتحتل حالياً الترتيب 520 عالمياً حسب تصنيف اليو أس نيوز US NEWS.

ومنذ تاسيس المركز حقق وبنجاح أكثر من (50) دراسة سريريه دولية .(من المرحلة الأولى إلى المرحلة الرابعة) وأكثر من (300) دراسة تحليلية حيوية عالية الجودة تلبي المعايير الدولية.

ويقدم مركز الدراسات الدوائية عدد من الخدمات مثل إجراء التجارب السريرية ( من المرحلة الأولى إلى المرحلة الرابعة، دراسات الحيوانات، خدمات التحليل الحيوي، دراسات البحوث الصيدلانية والتدريب الصيدلاني.