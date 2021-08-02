العلوم والتكنولوجيا تستحدث تخصصات جديدة في البكالوريوس والماجستير

إربد– قال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور صائب خريسات إن مجلس التعليم العالي وافق على استحداث اربعة تخصصات جديدة في الجامعة في برنامجي البكالوريوس والماجستير، وذلك اعتباراً من العام الدراسي القادم 2021 – 2022.

وبين الدكتور خريسات انه تم استحداث برنامج الماجستير في تخصص تكنولوجيا الأشعة، وبرنامج البكالوريوس في تكنولوجيا التخدير وبرنامج البكالوريوس في العلاج التنفسي في قسم العلوم الطيبة المساندة في كلية العلوم الطبية التطبيقية، وبرنامج البكالوريوس في الامن السيبراني في كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات.

وأضاف بان موافقة مجلس التعليم العالي على استحداث هذه التخصصات والبرامج النوعية، إنما هو تأكيدٌ على مكانة الجامعة واهتمامها بالتميز والسعي له من خلال تطوير برامجها وخططها الدراسية بما يتوائم مع آخر وأحدث المستجدات والمعارف العلمية، مشيراً الى ان استحداث هذه التخصصات جاء ضمن سعي الجامعة الحثيث للارتقاء بالبرامج الأكاديمية فيها، وطرح تخصصات تواكب متطلبات سوق العمل، وتخدم المجتمع المحلي.

بدوره قال عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الأستاذ الدكتور زياد بطاينة ان استحداث مثل هذه البرامج جاء لرفد السوق المحلي بالخبرات والكفاءات المدربة للتعامل مع شرائح المرضى المختلفة والسعي في النهوض بنوعية الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع والمواطنين.

من جانبه قال عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات الدكتور اسماعيل الحميدي،”إن استحداث تخصص بكالوريوس الأمن السيبراني هو انعكاس واستجابة للزخم المتنامي للأمن السيبراني وان البرنامج سيخدم الأردن والمنطقة على حد سواء. علاوة على ذلك، تحتاج الشركات أكثر من أي وقت مضى إلى متخصصين أكفاء ومدربين تدريباً عالياً في مجال الأمن السيبراني وهو ما سيوفره البرنامج الجديد للطلاب من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية والمفاهيم والقضايا الأخلاقية المرتبطة بالأمن السيبراني.