إربدالسلايدر الرئيسيمحافظات

“العلوم والتكنولوجيا” تمنع الصحفيين من دخول الجامعة لتغطية اعتصام الموظفين

منذ 30 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أحمد التميمي

اربد – منع الأمن الجامعي في جامعة العلوم والتكنولوجيا صباح اليوم الثلاثاء، الصحفيين من دخول الحرم الجامعي لتغطية الاعتصام الذي ينفذ من قبل العاملين أمام رئاسة الجامعة للمطالبة بتحقيق مطالبهم ورفع المستوى المعيشي لهم.

ومنع الأمن دخول الزميل احمد التميمي من جريدة الغد، وأسامة المومني من قناة المملكة، وضرار غنام من قناة رؤيا، بالرغم من إبرازهم الهويات الخاصة بمؤسساتهم.

وحسب عدد من الأمن الجامعي قالوا، بإنهم تلقوا تعليمات من إدارة الجامعة بمنع دخول الصحفيين لحرم الجامعة.

فيما تم استدعاء كافة كوادر الامن الجامعي اليوم للتعامل مع الاعتصام،  ودخول باص تابع للأمن العام بداخله العشرات من الأمن الجامعي الى داخل الجامعة.

وبالرغم من الاتصالات العديدة برئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات من اجل السماح بدخول الصحفيين؛ إلا انه لم يرد على هاتفه حتى اللحظة.

مقالات ذات صلة

زواتي: 309 الاف برميل نفط من العراق خلال شهر

منذ 22 دقيقة

“مروج شبوة” لـ”الغد”: أبيع “السم” ولا أتعاطاه – فيديو

منذ 10 ساعات
وزارة الصحة- (أرشيفية)

وزارة الصحة تنفي “تدوير” أو إعادة استخدام “فلاتر الكلى”.. و”الغد” ترد

منذ 10 ساعات

تخفيض مخصصات برنامج “تعزيز الإنتاجية” في موازنة 2020

منذ 10 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock