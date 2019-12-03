“العلوم والتكنولوجيا” تمنع الصحفيين من دخول الجامعة لتغطية اعتصام الموظفين

أحمد التميمي

اربد – منع الأمن الجامعي في جامعة العلوم والتكنولوجيا صباح اليوم الثلاثاء، الصحفيين من دخول الحرم الجامعي لتغطية الاعتصام الذي ينفذ من قبل العاملين أمام رئاسة الجامعة للمطالبة بتحقيق مطالبهم ورفع المستوى المعيشي لهم.

ومنع الأمن دخول الزميل احمد التميمي من جريدة الغد، وأسامة المومني من قناة المملكة، وضرار غنام من قناة رؤيا، بالرغم من إبرازهم الهويات الخاصة بمؤسساتهم.

وحسب عدد من الأمن الجامعي قالوا، بإنهم تلقوا تعليمات من إدارة الجامعة بمنع دخول الصحفيين لحرم الجامعة.

فيما تم استدعاء كافة كوادر الامن الجامعي اليوم للتعامل مع الاعتصام، ودخول باص تابع للأمن العام بداخله العشرات من الأمن الجامعي الى داخل الجامعة.

وبالرغم من الاتصالات العديدة برئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات من اجل السماح بدخول الصحفيين؛ إلا انه لم يرد على هاتفه حتى اللحظة.