“العلوم والتكنولوجيا” تواصل مناقشة رسائل الماجستير لطلبتها عن بعد

الرمثا – الغد – تواصل جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مناقشات رسائل الماجستير لطلبتها عن بعد نظراً لتعليق الدراسة في الجامعة وتعذر عقد جلسات لجان مناقشة الرسائل الجامعية لطلبة كلية الدراسات داخل الجامعة.

وذكر رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات ان الجامعة مستمرة في عملية مناقشة رسائل الماجستير للطلبة عن بعد كبديل لنظام التعليم التقليدي إلى حين الانتهاء من أزمة انتشار فيروس “كورونا”، معربا عن شكره لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة الذين ساهموا في إنجاح عملية التعلم عن بعد، وتسهيل إجراءات الطلبة في استمرار عملية التعلم عن بعد من خلال تفعيل منصات التواصل الالكتروني والتطبيقات المختلفة.

وأشار عميد كلية الدراسات العليا الدكتور برهان الدين البس انه تم خلال الأسبوع الماضي عقد العديد من المناقشات عن بعد باستخدام برمجيات ذات كفاءة عالية في العديد من الكليات وذلك وفقاً لآلية محكمة تم إقرارها مسبقاً.

واضاف انه تم عقد مناقشة لطالبة الماجستير من كلية الطب الدكتورة آيات خصاونة بعنوان (التاثير التازري للبيبتايد (WLBU2) مع المضادات الحيويه ضد البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه) بإشراف الدكتورة لينا السالم بالمشاركة مع الدكتورة سهيلة الشبول. كما تم عقد مناقشة لطالبة الماجستير ديالا سلمان من كلية العلوم/قسم العلوم الحياتية التطبيقية بعنوان (تحليل التّسلسل الجيني الشّمولي لمرضى التّصّلب اللويحي العائلي) بإشراف الدكتور كفاح الحايك بالمشاركة مع الدكتور عاصم الخطيب هذا بالإضافة الى مناقشة من كلية الطب/قسم الصحة العامة لطالبة الماجستير الدكتورة هديل البشير وعنوان الرسالة (تأثير الثقافة الصحية على الطب الذاتي لمرضى العيادات الخارجية) باشراف الدكتور صهيب العمري والاستاذ الدكتور يوسف خضر.

ومن الجدير بالذكر أن الطلبة أبدوا إرتياحهم لهذه التجربة حيث تمت المناقشات بسلاسة ودون أي إشكالات خاصة وأنه تم السماح للطالب باستضافة عدد محدود من أصدقائه وأقاربه أثناء المناقشة عن بعد.