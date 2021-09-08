العلوم والتكنولوجيا ضمن أفضل 500 جامعة في العالم

عمان – الغد – حافظت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على ترتيبها ضمن أفضل 500 جامعة على المستوى العالمي للسنة الخامسة على التوالي، حيث حلت بالمرتبة 401 – 500، حسب تصنيف التايمز للعام 2022.

من جهته أكد الاستاذ الدكتور خالد السالم رئيس الجامعة أن مشاركة الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية يعكس اهتمام ودعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات الاكاديمية الاردنية في اطار الرؤى الملكية السامية للنهوض بمخرجات التعليم وتعزيز البحث العلمي والابتكار والشراكات. مشيراً الى الجهود التراكمية المبذولة ومنذ تأسيس الجامعة في وصولها لتكون ضمن افضل 500 جامعة على المستوى العالمي.

واضاف الدكتور السالم ان الجامعة وضمن خطتها الاستراتيجية تعمل على تطوير العملية البحثية والتدريسية من خلال الحصول على الاعتمادات العالمية للبرامج، وتنفيذ خطة الابتعاث، وعمل البحوث المشتركة مع مؤسسات دولية، والحصول على دعم لإنجاز مشاريع نوعية ذات أثر ايجابي على المجتمع.

يشار الى ان تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي(THE) يعتمد في تقييم الجامعات العالمية على 5 محاور رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم)، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة )، والاستشهادات (تأثير البحث)، المكانة الدولية (الطلبة الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي)، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة)، وذلك من خلال 13 مؤشر أداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات.