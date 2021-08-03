العليا اقترحت حلا يمنع إخلاء الفلسطينيين من الشيخ جراح

هآرتس

نير حسون 3/8/2021

هذا كان نقاشا استثنائيا في القاعة د في المحكمة العليا. في الخارج كانت عشرات طواقم الاعلام والدبلوماسيين والنشطاء اليساريين وحفنة من نشطاء اليمين، من بينهم عشرات الاشخاص من سكان الشيخ جراح الذي جاءوا الى المحكمة في محاولة اخيرة لمنع اخلائهم من بيوتهم. في بداية النقاشات التي انتهت بدون قرار حاسم، حاول القضاة بكل الطرق جعل الطرفين يتوصلان الى اتفاق تصالحي من خلال استخدام الضغط غير المعتدل بصورة واضحة. اساس الاتفاق الذي اقترحه القاضي اسحق عميت والقاضية دفنه براك – ايرز والقاضي نوعم سولبرغ هو أن الفلسطينيين سيبقون في البيوت كمستأجرين محميين. ليس هذا فقط، بل سيتم الاعتراف بهم كمستأجرين محميين من الجيل الاول، أي ايضا الابناء والاحفاد يمكنهم البقاء في البيوت. في المقابل سيدفعون 1500 شيكل في السنة لشركة “نحلات شمعون”، التي تطالب باخلائهم. الفلسطينيون والشركة تحفظوا على هذا الاقتراح والقضاة امروا العائلات بتقديم خلال سبعة ايام قائمة لاصحاب الحقوق على العقارات من اجل أن يستطيعوا بلورة اتفاق بين الطرفين.

المشكلة ليست المال، بل الاعتراف بملكية “نحلات شمعون”. لذلك، الفلسطينيون رفضوا. ممثلو المستوطنين طلبوا اعتراف واضح من الفلسطينيين بملكيتهم للارض دون أن يستطيعوا طرح المزيد من الادعاءات في المستقبل. الفلسطينيون رفضوا ذلك بشدة. في الاتفاق كانت هناك مشكلات اخرى. مثلا، من سيتم الاعتراف به كمستأجر محمي في كل عقار، حيث أنه على الاغلب الحديث يدور عن عدد من الاخوة الذين سيرثون البيت وفقط واحد منهم يمكن أن يكون محمي. ثانيا، الايجار المحمي لا يمنع الاخلاء بشكل مطلق. مثلا، في حالة أن المستوطنين نجحوا في استصدار رخصة بناء لمشروع اخلاء – بناء، فانه يمكنهم اخراج الفلسطينيين مقابل سكن بديل.

رئيس هيئة المحكمة، القاضي عميت، كان متفائلا واعتقد أنه يمكن حل المشكلات عن طريق “الدبلوماسية البناءة”. “نحن سنكتب أن المدعين يعلنون أنهم السكان المحميون وأن المدعى عليها مسجلة كمالكة”. وبذلك نكون قد حللنا المشكلة، هكذا ضغط على الطرفين. “هذه التسوية ستعطينا مهلة لبضع سنوات جيدة، وحتى ذلك الحين إما أن تكون هناك تسوية للاراضي وإما يكون سلام. نحن لا نعرف ماذا سيحدث، هل يمكن الاتفاق على ذلك؟”.

من الواضح أن عميت والقضاة الآخرين غير متحمسين للتوقيع على اخلاء العائلات من بيوتها. “نحن نقول، هيا ننزل من مستوى المبادئ الى مستوى الممارسة. الناس يجب أن يواصلوا العيش هناك، هذه هي الفكرة، لنحاول التوصل الى اتفاق عملي دون هذه التصريحات أو تلك. رأينا كم هذا يهم وسائل الاعلام. نحن نريد حلا عمليا”.

لكن كلما تقدم النقاش وجد القضاة صعوبة في جعل الطرفين يتوصلان الى تفاهمات. في نهاية المطاف استجابوا لطلب محاميي الفلسطينيين، لكنهم أمروا المحامين بعدم الخروج من القاعة. القضاة عبروا عن قلقهم بأنه في الخارج ستكون جهات تحرض الطرفين على رفض الصفقة. “أنتم ستبقون هنا تحت الاقامة الجبرية ولكن بدون اصفاد الكترونية”، قال القاضي عميت باستهزاء. جمهور غير فلسطيني، لا يعرف عن قرب الاعتقالات والاقامة الجبرية، ربما كان سيستمتع اكثر بهذه النكتة.

بعد الاستراحة تم استئناف النقاش، لكن القضاة يئسوا من امكانية التوصل الآن الى تسوية. وبدلا من ذلك أمروا الطرفين بالبدء في تقديم ادعاءاتهم حول الموضوع. النقاش في لب موضوع ملف الشيخ جراح هو حدث غير عادي، حيث أنه في الغالب ادعاءات الفلسطينيين يتم رفضها لاسباب تقنية كثيرة مثل التقادم وانتهاء الجلسة وافتراض الصواب الاداري وما شابه. المحامي ارشيد والمحامي أبو حسين استغلا الفرصة وبدءا في احصاء الصعوبات وعدم المنطق في حقيقة أن شركة اجنبية لنشطاء يمين كانت المالكة لحي سكني في شرقي القدس. جميع ملفات الاخلاء حتى الآن ترتكز على دعامتين. الاولى، تسجيل الاراضي على أنها اراضي يهودية، الذي تم في العام 1972. والثانية، التوصل الى ترتيب جلسة استماع في المحكمة العليا في الثمانينيات وافق الفلسطينيون كما يبدو فيها على الاعتراف بملكية اليهود للارض.

تقريبا في جميع الجلسات التي عقدت منذ ذلك الحين تم الادعاء بأن الفلسطينيين لا يمكنهم الاعتراض على هذين الامرين. هذه المرة سمح لهم ذلك. ارشيد وأبو حسين قالا، على سبيل المثال، بأن التسجيل في 1972 نبع من خطأ أو تزوير، حيث أنه لا يوجد للمستوطنين أي وثائق تدل على ملكيتهم، وأن القيم العام في وزارة العدل منح الارض ليهود بدون صلاحيات، وأن حكومة الاردن نقلت الارض الى السكان، الامر الذي هو من صلاحيتها، وحتى أن وزير العدل في 1968، شمشون يعقوب شبيرا، تعهد بأنه حتى لو تمت اعادة املاك يهودية قبل العام 1948 فلن يتم اخلاء أي مستأجرين من بيوتهم. المحامي ايلان شيمر، ممثل “نحلات شمعون” رفض جميع هذه الادعاءات. وقد قال إن السكان الحاليين ليس بالضرورة أنهم يرتبطون بالمستأجرين الذين تم اسكانهم هناك من قبل الحكومة الاردنية؛ وأن المدعى عليهم غيروا ادعاءاتهم على مر السنين وهم في كل مرة يطرحون ادعاء دفاع جديد. “لا يمكن طرح ادعاء التزوير بعد خمسين سنة”، وقال “هم يريدون منا الغاء جميع القرارات منذ الأزل”.

بعد النقاش الاساسي ظهر أن القضاة متحمسين أقل لاتخاذ قرار وأنهم يصممون أكثر الى ايصال الطرفين الى تسوية. “خلافا لما أردنا، انتم انتقلتم الى المسار القانوني، لكن نحن لم نفقد الأمل بعد”، قال عميت. القضاة قرروا أنه يجب على الطرف الفلسطيني أن يقدم للمحكمة قائمة بأسماء من يستحقون السكن المحمي في كل عقار. اغلبية المشاركين في الجلسة افترضوا أن القصد هو استخدام هذه القائمة في الجلسة القادمة لاجبار الطرفين على التوصل الى تسوية تشمل استئجار محمي والغاء عملية الاخلاء.

في الختام، النضال القانوني في الشيخ جراح تركز على مسألة واحدة وهي هل الحديث يدور عن نزاع مدني بسيط على العقارات مثلما يدعي المستوطنون، أم عن جزء من جهود الدولة وأذرعها الرسمية (القيم العام ومسجل الاراضي وشرطة اسرائيل) واذرعها غير الرسمية (شركة نحلات شمعون) من اجل طرد الفلسطينيين وتهويد الحي؟ وهذه جهود ترتكز على قوانين تمييزية وظالمة. من نافل القول أنهم في ارجاء العالم، باستثناء اسرائيل، يتبنون الرؤية الفلسطينية ويرفضون الافتراض بأن النزاع هو نزاع شخصي. القضاة وجدوا صعوبة في اتخاذ قرار حول أين تقف المحكمة العليا في هذه المسألة. من جهة، يبدو أنهم غير متحمسين لأن يبدأوا مرة اخرى النقاش المبدئي. ومن جهة اخرى، هم لا يريدون أن يوقعوا على اخلاء مئات الاشخاص من بيوتهم. على الاقل ليس الآن لأن الشيخ جراح تحول الى رمز وهو يقف في مركز اهتمام الاعلام والدبلوماسية.

ايضا الفلسطينيون يوجدون في ورطة. الشيخ جراح اصبح رمز قوي في الخطاب الفلسطيني. سكانه اصبحوا ابطال للثقافة. هذه المكانة ستصعب عليهم الموافقة على حل وسط، حتى لو ضمن ذلك عدم اخلاءهم من بيوتهم. الضغط عليهم في الوقت الذي بقي حتى الجلسة القادمة سيكون كبير. يبدو أن القضاة يدركون ذلك ايضا. والدليل على ذلك هو طريقة وداع رئيس الهيئة للمحامين: “اذا التقينا في المرة القادمة فليكن هنا عدد أقل من الاشخاص. هذا ليس بسبب وجود مشكلة. نحن على استعداد لاستئجار ستاد تيدي، لكن الجميع يعرفون ما هي المشكلة”.