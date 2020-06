العمدة كويكي: “طوكيو 2020” ستكون آمنة رغم جائحة كورونا

طوكيو – ستكون ألعاب طوكيو الاولمبية الصيف المقبل آمنة برغم جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما قالت عمدة مدينة طوكيو يوريكو كويكي لوكالة (فرانس برس)، متعهدة ببذل “جهد بنسبة 120%” لضمان اقامة اول العاب في التاريخ يتم تأجيلها.

كويكي التي أعلنت الجمعة نيتها إعادة الترشح لمنصبها الشهر المقبل، قالت إن المدينة ملتزمة بتنظيم حدث كـ”رمز لانتصار الانسان” على الفيروس، لكنها اقرت بتبسيطه، وقالت كويكي (67 عاما): “سأبذل جهدا بنسبة 120%”، دون أن تعبّر عن ثقتها باقامة حدث كبير كما كان مخططا له مسبقا.

وأصبح اولمبياد طوكيو، أول نسخة من الالعاب يتم تأجيلها في زمن السلم، بسبب تفشي “كوفيد-19” عالميا وفرضه حالة من الشلل على جميع الاحداث الرياضية والثقافية.

