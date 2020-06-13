العمدة كويكي: “طوكيو 2020” ستكون آمنة رغم جائحة كورونا

طوكيو – ستكون ألعاب طوكيو الاولمبية الصيف المقبل آمنة برغم جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما قالت عمدة مدينة طوكيو يوريكو كويكي لوكالة (فرانس برس)، متعهدة ببذل “جهد بنسبة 120%” لضمان اقامة اول العاب في التاريخ يتم تأجيلها.

كويكي التي أعلنت الجمعة نيتها إعادة الترشح لمنصبها الشهر المقبل، قالت إن المدينة ملتزمة بتنظيم حدث كـ”رمز لانتصار الانسان” على الفيروس، لكنها اقرت بتبسيطه، وقالت كويكي (67 عاما): “سأبذل جهدا بنسبة 120%”، دون أن تعبّر عن ثقتها باقامة حدث كبير كما كان مخططا له مسبقا.

وأصبح اولمبياد طوكيو، أول نسخة من الالعاب يتم تأجيلها في زمن السلم، بسبب تفشي “كوفيد-19” عالميا وفرضه حالة من الشلل على جميع الاحداث الرياضية والثقافية.

Next year's Olympics will be safe despite the coronavirus pandemic, Tokyo Governor Yuriko Koike says https://t.co/MRvzzwH5w6 — TRT World (@trtworld) June 13, 2020

ورغم أن الموعد الجديد للالعاب بات في 23 تموز (يوليو) 2021، الا انها ستحتفظ باسمها الرئيس “طوكيو 2020”. لكن الخبراء الطبيين اثاروا مخاوف من أن هذا التأجيل لن يكون كافيا لاحتواء الفيروس واقامة الحدث بأمان، وحذّر مسؤولون في اليابان ومن اللجنة الاولمبية الدولية من أن تأجيلا ثانيا لن يكون متاحا وبالتالي سيفرض الغاء للالعاب.

وقالت كويكي انه تستمر “لبذل كل الجهود في المعركة ضد الفيروس لتنظيم العاب مليئة بالأمل”. وتعهدت بحدث “آمن للرياضيين والجماهير القادمة من الخارج، بالاضافة لسكان طوكيو واليابان”.

واجتازت اليابان الموجة الأولى من كورونا أفضل من دول كثيرة، مع نحو 900 حالة وفاة و18 ألف إصابة حتى الان، لكنها واجهت انتقادات لاجراء عدد قليل من الفحوص يمكن أن يقلل العدد الحقيقي للحالات.

ويشير المسؤولون إلى أن معدل الوفيات المنخفض نسبيا، كان نتيجة حملة توعية عامة حول التباعد الاجتماعي قبل رفع حال الطوارىء المفروضة في نيسان (أبريل) استجابة للحالات المتزايدة.

Tokyo Olympics will be safe, says Governor Yuriko Koike https://t.co/SrG11SxOTX — Telangana Today (@TelanganaToday) June 13, 2020

وتابعت كويكي: “يدرك سكان طوكيو ان الالعاب الصيفية العام المقبل في 2021 لن تكون ممكنة ما لم يهدأ تأثير فيروس كورونا، هذا من بين الاشياء التي دفعتهم لبذل تلك الجهود”.

واشار مسؤولون يابانيون وأولمبيون انه لا يزال من المبكر معرفة كيفية تطوّر الجائحة خلال الفترة الاعدادية للالعاب، وفي الوقت الحالي، قالت كويكي ان: “التبسيط وتخفيض الكلفة” هما البندان الرئيسيان في المناقشات، بالاضافة الى تدابير السلامة”.

وأضافت: “أي نوع من الاختبارات (للفيروس) وكيف؟ ما مدى التباعد الاجتماعي الضروري؟ ستتوقف هذه النقاط على المناقشات المستقبلية”.

وتبقى كلفة تأجيل الالعاب غير واضحة، كما أن أرجاء الالعاب ازعج الرعاة، واظهر استطلاع للرأي هذا الاسبوع ان ثلثي الشركات الراعية للالعاب غير متأكدين من الوفاء بالتزاماتهم، لكن كويكي اصرت ان الحدث سيكون “فرصة مثالية” للرعاة وقالت انها ستطلب “دعمهم المستمر”. (أ ف ب)