العمرو: القطيع الذي ظهر في الفيديو سليم ولا يعاني من أي مرض

عبدالله الربيحات

عمان – قال مساعد الامين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس مجدي العمرو ان مقطع الفيديو الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر قطيعا من الأغنام في محافظة الكرك جنوبي الأردن تدور حول نفسها تم تأكد منه .

وبين العمرو ل”الغد” انه تم ارسال الفريق البيطري في مديرية زراعة الكرك للموقع لتأكد من الظاهرة ، حيث تم الكشف على القطيع ولا يوجد اي شي حجري او مرض لدى القطيع .

وقال العمرو ان صاحب القطيع اكد انه حين تم تصوير الفيديو لا يعلم عنه وان ما حدث مع القطيع طبيعي بحكم انه يملك عدة حظائر وان القطيع عندما رجع من المرعى كان خلال هذه العملية يبحث عن مواليده وهذا امر طبيعي .

واكد ان الاغنام تسير خلف المرياع في الاغلب .

يذكر بان المرياع هو كبش من الغنم، يعزل عن أمّه يوم ولادته ويُسقى حليبها دون أن يراها، ويوضع مع أنثى حمار غالباً ليرضع منها من رضّاعة صناعيّة تُوضع في خرجها حتّى يَعتقد أنّها أُمّه.وبعد أن يكبر يُخصى ولا يُجزّ صوفه (للهيبة) وتنمو قرونه فيبدو ضخماً ذا هيبة وتُعلّق حول عنقه الأجراس الطنّانة والرنّانة.

فإذا سار المرياع سار القطيع وراءه معتقداً أنّه يسير خلف زعيمه البطل، لكن المرياع ذو الهيبة المغشوشة لا يسير إلاّ إذا سار الحمار ولا يتجاوزه أبداً.

يذكر بأنه أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قطيعا من الأغنام في محافظة الكرك جنوبي الأردن تدور حول نفسها، في حادثة شبيهة لما حدث في الصين مؤخرا حيث يدور قطيع من الأغنام في دوائر بلا توقف لحوالي أسبوعين.

ولا يزال سبب دوران الأغنام حول نفسها غامضا رغم محاولات المتخصصين لتفسير هذه الظاهرة المثيرة للخوف والغموض.