العمري.. بالشغف والمحاولة تترجم أفكارها لـ”مشروع إسمنت شفاف”

ديمة محبوبة

عمان- تؤمن الزهراء العمري، بشكل راسخ، أن وظيفة المهندس المعماري هي البحث عن المعنى وإيجاد الحلول، وليس فقط تصميم المباني الرائعة، إذ يعبر المهندسون المعماريون عن مشاعرهم من خلال مشاريعهم، لذا تسعى دائمًا إلى وضع ضوء الشمس في مركز عملها، تماشياً مع هذا الهدف.

أرادت الزهراء (26 عاما)، صناعة مادة لا تحجب ضوء الشمس، لكنها في الوقت ذاته تحمل خصائص الكتل الخرسانية، وخلال سعيها إلى تحقيق هذا الهدف، بعدما تخرجت في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (JUST) العام 2017 بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، انضمت إلى معمل تصنيع يسمى “Fablab”، في محاولة لصقل مهاراتها وتطوير معرفتها، إذ كانت مصممة على تمييز نفسها في تخصص الهندسة المعمارية.

خلال فترة وجودها في “Fablab”، اكتشفت شغفها بتصنيع المواد ودمجها في الهندسة المعمارية، للوصول إلى أفضل استخدام ممكن لها، وبدأت الزهراء بتجربة مواد وتصميمات مختلفة، على مدار العامين الماضيين، ودرست بدقة الخرسانة الشفافة، في محاولة لإحضارها إلى المنطقة العربية، وبطبيعة الحال خلال دراستها هناك، تعرفت إلى التقاطع بين الهندسة المعمارية والتصنيع والتكنولوجيا، واكتسبت خبرة في استخدام آلات مثل أدوات التحكم الرقمية والطابعات ثلاثية الأبعاد، وتعرفت إلى مجتمع المصنّعين.

بعد ذلك، أسست الزهراء، شركة الاسمنت الشفاف Translucent Concrete، لتصبح إحدى الشركات الريادية الناشئة المحتضنة في حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز mySTARTUP ضمن شراكتها مع الصندوق الأردني للريادة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع ذات الأثر البيئي والتعليمي.

منحت حاضنة أعمال mySTARTUP الزهراء، الأدوات التي احتاجتها لبناء مشروعها التجاري، ومكنتها هذه الأدوات من تحويل فكرتها البسيطة إلى شركة تعمل بكامل طاقتها. الزهراء بدورها ممتنة بشكل خاص للروابط التي أنشأتها مع مجتمع رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الآخرين من خلال الحاضنة، إذ تتجه الشركة نحو تطوير وتحويل هذه الفكرة، لمنتج يستهدف السوق الإنشائية، وسيكون متوفرا في السوق الأردنية، والوطن العربي أيضا.

وتقول الزهراء، ستصنع شركة الإسمنت الشفاف Translucent Concrete، كتل الخرسانة الشفافة في العالم العربي، إضافة إلى بيعها، إذ تسمح الخرسانة الشفافة بنفاذ الضوء، ودخول ضوء الشمس إلى مباني المكاتب والمنازل، لذا تكون الحاجة أقل لاستخدام الكهرباء، وبالتالي تنخفض فواتير الكهرباء، التي تعود بالفائدة على المستهلك بالطبع، لكنها تفيد البيئة أيضًا.

وتعمل حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز ضمن شراكتها مع الصندوق الأردني للريادة أكبر صندوق استثماري من نوعه في الأردن وبالتعاون مع سيواس الشرق الأوسط لتوفير الدعم الكامل للشركات الريادية ذات الأثر البيئي والتعليمي لتسهم في مواجهة التحديات الملحة في مجالي البيئة والتعليم القائم على التكنولوجيا، وتقدم حلولًا مبتكرة لها، كما تدعم، في الوقت نفسه، عجلة الاقتصاد الوطني.