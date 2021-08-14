العمري.. جدارا تلتقط الرؤية الملكية تجاه الشباب وتطلق مبادرة دعم الافكار الريادية

احتفاءً باليوم العالمي للشباب، واستشرافاً بالرؤية الملكية السامية تجاه الشباب، والاهتمام الملكي بتطلعاتهم وافكارهم ومشاريعهم؛ اطلقت مبادرة جدارا العالمية، مبادرة خاصة لرعاية الشباب بإعتبارهم ركيزة في تنمية المجتمعات ونهضة الوطن وتقدمه.

و أكد مؤسس مبادرة جدارا العالمية وسفير النوايا الحسنة في المنظمة الأممية “أمسام” فرج العمري أن تمكين الشباب ودعمهم وتوفير البيئة الصحية لهم، هو أحد أهم اهتمامات مبادرة جدارا، وخاصة توفير البيئة الداعمة لهم والمحفزة على العمل والتقدم.

وقال العمري إن من خلال الاهتمام المتكامل في الشباب يعزز روح القيادة لديهم؛ وذلك من خلال إشراكهم في عملية صنع القرار في المجالات كافة، والقطاعات المختلفة.

واشار العمري أن الشباب يحضى في اهتمام ورعاية كبيرة من قبل جلاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، وذلك من خلال المبادرات الملكية السامية اتجاه المشاريع الريادية للشباب، وتوفير البيئة الحاضنة لهم ولتطلعاتهم ومشاريعهم المختلفة.

وبين العمري أن مبادرة جدارا على الخطى الملكية تسعى إلى التركيز على المشاريع الصغيرة، ودعمها والاشراف عليها مع تقديم التسهيلات المادية وتوفير الامكانيات اللوجستية لهم، من أجل تقديم أفضل ما لديهم للوطن والمواطن.

ولفت العمري الى ان مبادرة جدارا العالمية، ستقوم بالتركيز بشكل كبير في الأيام المقبلة على مبادرات الشباب، ودعم بعض المشاريع الصغيرة، ودراسة كافة المشاريع، ووضع الخطوات الأولية لهؤلاء الشباب، للبدء بمشاريهم الخاصة والريادية.

واكد العمري ان هذه المبادرة الريادية على مستوى الوطن وفي ظل احتفالات المملكة بمئوية الدولة تنطلق من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بدهم وتحفيز الشباب الاردني في كافة المجالات واتساقاً مع الجهوددالتي يبذلها سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله في هذا المجال لا سيما ان سمو ولي العهد قد رعى باهتمام عالمي لافت الجلسة التي عقدتها الامم المتحدة حول دور الشباب اليوم في اطلاق حوارات السلام والتنمية والعمل البناء ، ومساهمة سموه برؤيته الخاصة للشباب، ووضع الاستراتيجيات السليمة والمناسبة لهم، وخلق البيئة الحاضنة لدعم مشاريعهم الريادية.