العمري يحذر من فيديوهات تسيء لسمعة زيت الزيتون الأردني

عبدالله الربيحات

عمان-حذر الناطق الإعلامي لنقابة أصحاب المعاصر محمود العمري من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يتم تداولها عن وجود زيت زيتون مغشوش وطرق اكتشاف هذا الغش باستخدام وسائل بدائية مثل طريقة التبريد أو استخدام إضاءة الهاتف وطرق أخرى لكشف غش زيت الزيتون.

كما دعا العمري خلال فترة موسم الزيتون إلى عدم تداول مثل هذه الفيديوهات لما لها من أثر تضليلي على المستهلك وتسيء لسمعة زيت الزيتون الأردني ،كما أن الطرق المتداولة غير علمية أو ممنهجة ولا تعطي النتائج المرجوة.

وأوصى العمري بأن أفضل مكان لشراء حاجة المواطنين من الزيت الموثوق هو شراء الزيت داخل معاصر الزيتون من المعصرة والمزارعين أو العلامات التجارية المسجلة

أو مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية وبفواتير شراء.

وبشأن فحص الزيت اكد العمري انه لا يتم إلا بالمختبرات المعتمدة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء و مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية والمركز الوطني للبحوث الزراعية، حيث تبرعت بعضها بفحص مجاني من خلال حملة افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك.

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