العمري يكشف لـ”الغد” أسباب هروبه مع صديقه راشد (فيديو)

أحمد التميمي- قال الطالب أيهم العمري أحد الحدثين المتغيبين عن منزلهما منذ فترة وعثرت عليهما الأجهزة الأمنية، إن خياره هو وصديقه كان البحث عن تحقيق النجاح بعيدا عن النظام المدرسة والمنهجية الصارمة فيها، والتي رآها تحد من أحلامه.

نص الرسالة الخطية التي تركها طفلا إربد المختفيين -(صور متداولة)

وأضاف العمري أنهما كانا ينامان في مسجد الأبرار بمنطقة بيادر وادي السير في عمان، والذي بلغ عنهما إمامه الشرطة.

وأشار إلى أنهما عملا من الساعة الرابعة حتى الحادية عشر مساء، رافضا الكشف عن المبلغ المتفق عليه أجرا لعملهما.

وأكد الطالب أن عائلته لم تدفعه لفكرة الهروب بأي شكل من الأشكال، وأنه ندم بسبب أنه لم يبلّغ عائلته.

وحول عودته للمدرسة قال العمري، إنه للآن لم يحسم قراره بالعودة للمدرسة وسيذهب مع صديقه راشد مع أخصائية للداوم المدرسي يوم غد.

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