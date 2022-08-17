العملات الرقمية.. بيتكوين تهبط لـ23.8 ألف دولار

تباين أداء أغلب العملات الرقمية بين صعود وهبوط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء مع سيطرة نزعة عمليات جني الأرباح على سلوك المتعاملين وذلك بعد أن أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على البنوك التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الجديدة بمجال العملات المشفرة التأكد من أنها قانونية أولاً.

وتراجعت عملة البيتكوين «أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية» خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.62% إلى 23.87 ألف دولار بعد أن ارتفعت في الأيام الماضية لأعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو الماضي وصعدت بذلك لليوم الخامس على التوالي بسلسلة من المكاسب وغذتها بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي جاءت أقل من التوقعات.

فيما ارتفعت عملة الإيثريوم خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.5% إلى 1.89 ألف دولار، حسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب»، المتخصص برصد أداء العملات الرقمية.

كما ارتفعت أيضاً عملة بلوكادوت بنسبة 1.8% بالغة 8.84 دولار، فيما نزلت عملة سولانا بنسبة 0.11% بالغة 43.09 دولار.

وزادت عملة كاردانو 0.53% إلى 0.5579 دولار، وارتفعت عملة دوغ كوين أيضاً بنسبة 3.23% بالغة 0.083851 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة لتصل إلى 1.14 تريليون دولار من 1.15 تريليون دولار مسجلة خسائر بلغت 10 مليار دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».

وأتى هذا الأداء بعد أن حذّر بالامس المنظمون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البنوك التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الجديدة في مجال العملات المشفرة بالقول: «تأكّدْ من أنها قانونية أولاً».

وبحسب خطاب إشرافي صادر اليوم الثلاثاء عن البنك المركزي، تمت التوصية بالخطوات التي يجب أن يتخذها المقرضون الذين يشرف عليهم الاحتياطي الفيدرالي قبل الانخراط في صناعة الأصول المشفرة كنقطة انطلاق، وقال الاحتياطي الفيدرالي، يجب على المؤسسات المالية إخطار المنظم قبل الانخراط في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة والتأكد من امتثالها للقواعد.

وكثفت الهيئات الرقابية الفيدرالية تركيزها على التأكد من أن تقلبات العملات المشفرة ليس لها آثار سلبية على النظام المالي الأوسع بسبب تلك الضوابط. في الوقت نفسه، تبحث المؤسسات المالية التقليدية عن طرق للنمو في فئة الأصول سريعة النمو.

يشار إلى أنه أيضاً كشف تقرير حديث، أن عملات مشفرة بقيمة 1.9 مليار دولار سُرقت في عمليات اختراق لخدمات مختلفة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ما يمثل زيادة بنسبة 60% عن الفترة نفسها من العام السابق. ويأتي الارتفاع حتى مع انخفاض قيمة العديد من العملات المشفرة في النصف الأول من هذا العام.

وأرجع التقرير الكثير من الارتفاع إلى الاختراق على بروتوكولات التمويل اللامركزي. إذ يشير المصطلح إلى الخدمات التي تحاول استبدال المؤسسات المالية التقليدية ببرمجيات تسمح للمستخدمين بالتعامل مباشرة مع بعضهم بعضاً عبر سلاسل الكتل أو بلوكتشين، وهو دفتر الأستاذ الرقمي الذي يدعم العملات المشفرة.

وسُرق ما يقدر بمليار دولار من بروتوكولات DeFi بواسطة قراصنة تابعين لكوريا الشمالية حتى الآن هذا العام، وفقاً لتقرير Chainalysis. كما يُعتقد أن هذه السرقات هي جزء من استراتيجية أوسع للمساعدة في تحقيق إيرادات لنظام كوريا الشمالية حيث تم عزله إلى حد كبير عن العالم.