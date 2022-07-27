العملات الرقمية تواصل الهبوط.. والقيمة السوقية تهوي دون تريليون دولار

سيطر التراجع على أغلب تعاملات العملات الرقمية خلال جلسة يوم الثلاثاء، وذلك قبل إعلان نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة وهو الأمر الذي يؤثر على أداء الأصول ذات المخاطر العالية.

وخلال تعاملات اليوم، تراجعت عملة بيتكوين، العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم، بنسبة 4.9% لتصل إلى 21.1 ألف دولار.

وذلك بعد تجاوزها خلال الأيام الماضية أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو الماضي والواقع قرب مستوى 24 ألف دولار.

وتتحرك عملة بيتكوين على مدى شهر بين مستويات 19 ألفاً و22 ألف دولار في ظل محاولات المستثمرين استيعاب خسائرهم نتيجة تشديد السياسات النقدية.

وخلال تعاملات الثلاثاء، تراجع سعر عملة إيثريوم، ثاني أكثر العملات الرقمية قيمة، بنسبة 7.8% بالغاً 1.42 دولار.

أما أداء باقي العملات الرقمية، فقد تراجعت عملة بينانس كوين 5.2% بالغة 243.4 دولار، ونزلت عملة ريبل بنسبة 4.3% إلى 0.33412 دولار.

وتراجعت عملتا كاردانو وسولانا بنسبة 5.6% للأولى والثانية بنسبة 6.6%، وتراجعت عملة دوغ كوين أيضاً بنسبة 5.5% بالغة 0.061795 دولار.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة في تلك الساعة دون مستوى التريليون دولار لتصل إلى 967.48 مليون دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».

وينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء وسط توقعات برفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وسيأتي رفع الفائدة المرتقب بعد ثلاث قرارات له تضمنت رفع معدل الفائدة مقدار 25 و50 و75 نقطة أساس على الترتيب منذ بدء عام 2022، وهو الأمر الذي يضر المتاجرة بالأصول المشفرة.