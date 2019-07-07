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“العملاق” ديفيس ينضم رسمياً الى ليكرز

منذ ساعتين

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لوس انجليس – أعلن لوس أنجليس ليكرز رسميا تعاقده مع أنتوني ديفيس في اليوم الأول من فترة انتقالات اللاعبين المتحررين من عقودهم، على أمل أن يساهم مع ليبرون جيمس في إعادة الفريق إلى مكانته التاريخية كثاني أعظم أندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورأى مدير عام النادي روب بيلينكا أن: “أنتوني ديفيس هو دون شك أكثر اللاعبين الشبان المتكاملين هيمنة في يومنا هذا من الدوري الأميركي للمحترفين”، معتبرا أن أنتوني يمثل كل شيء ندافع عنه، بالتزامه الثابت بالتميز كشخص ورياضي على السواء”.

وتابع: “هذه هي لحظة تاريخية لمؤسسة ليكرز، ولا يمكن أن نكون أكثر فخرا بالحصول عليه”.

ويعتبر ديفيس من أبرز لاعبي الدوري، وخاض مباراة كل النجوم “أول ستارز” 6 مرات وحقق ما معدله 23 نقطة في المباراة الواحدة خلال مواسمه السبعة مع بيليكانز، الذي ضمه الى صفوفه كالخيار رقم واحد في “درافت 2012”. (أ ف ب)

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