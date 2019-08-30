العمليتان الانتحاريتان ضد حماس.. والمسؤول الراشد

معاريف

جاكي خوجي 30/8/2019

يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، قبل بضع دقائق من الساعة الحادية عشرة ليلا، وصل انتحاري يحمل عبوة ناسفة إلى حاجز شرطة في جنوب غرب غزة، في منطقة تجارية تعج بالناس. اقترب من افراد الشرطة وفجر نفسه. اثنان منهم قتلا على الفور، والثالث اصيب. بعد اقل من ساعة من ذلك كررت العملية نفسها في منطقة الشاطئ. انتحاري آخر اقترب من حاجز شرطي، في حي الشيخ عجلين، تفجر وقتل شرطيا.

قبل أن تجف دماء لابسي البزات في ساحة الجريمة، فهموا في حماس بانهم علقوا في مشكلة عويصة. عزز التحقيق الذي تواصل حتى الليل التقديرات. ووجه الاتهام العلني نحو الصهاينة، ولكن الكل كان يعرف بانه اتهام باطل. اشار البعض الى داعش والدوائر السلفية. بل هناك من ابتعد أكثر حتى السلطة الفلسطينية في رام الله او مؤيديها في القطاع. ولكن المؤشرات اخذت في التعزز وأشارت إلى الأخوة من الجهاد الإسلامي. هؤلاء جندوا في صالحهم، كما يبدو، شبكة سلفية، أخذ منها الانتحاريان. مشكوك أن يكون هذان المشوشان عرفا من الذي يشغلهما ولماذا. بالنسبة لحماس، الكشف مخجل بقدر لا يقل عن الفقدان. بعد ساعة من الهجوم الإرهابي، نشر اسماعيل هنية بيانا للجمهور وأعلن بان الوضع تحت السيطرة. كان يعرف أن مخططيه ارادوا اطلاق رسالة لحماس ولمصر، وليس أكثر من ذلك. كانت هذه ذروة في سلسلة اعمال بعيدة الاثار نفذها الجهاد مؤخرا. هم وحماس يعرفون كيف يوحدون الصفوف ضد إسرائيل عند الحرب. في الأيام العادية، بالمقابل، ساد بينهما التوتر الدائم، ولكن من النادر تجاوز الخطوط الحمراء. اما الآن ففتح حساب جديد.

يدور الحديث عن صراع خفي عن العيان. ملوث مثلما في المافيا، تنبش فيه اطراف مختلفة في غزة وخارجها. في السطر الأخير يريد الجهاد الإسلامي ان يرفع جدا مكانته في القطاع. ليس بعد اليوم الاخ الصغير والمطيع لحماس بل راشد مسؤول. راشد يتمتع هو ايضا بالدولارات القطرية، حين تأتي، وليس فقط بالفتات. يريد من الان فصاعدا شراكة في القرارات الاستراتيجية وحرية عمل أكبر.

ليس دمية لإيران

لقد بدأ التغيير في سياسة الجهاد يتعزز قبل سنة. فقد عين للتنظيم قائد جديد، هو زياد النخالة، ممن اقاموا الذراع العسكري، سجين سابق من غزة، طردته إسرائيل من لبنان. وكان حل محل رمضان عبدالله شلح، الذي تولى منصبه 23 سنة. ومع دخوله بدأ يتخذ موقفا مستقلا. من السهل أن يغرى المرء فيقول ان الايرانيين يقفون خلف اثبات الذات الذي ألم به وبرجاله. ولكن توجد لهذه المنظمات ايضا اجندة خاصة بها. النخالة ليس دمية ايرانية. فهو مقاتل قديم، يريد أن يكون في الصف الاول لزعماء الشعب الفلسطيني. وكي يترك أثره، عليه أن يتبنى سياسة مميزة وان يتميز أمام مرؤوسيه بل وامام اعدائه ايضا. لا يمكنه ان يترك اثرا اذا ما واصل البقاء في ظل يحيى السنوار، الاصغر سنا والاقل تجربة منه. ولاجل التسلق الى الدوري الاعلى فان عليه أن يظهر زعامة وان يقود حماس او على الاقل ان يكون الى جانبها. يحتمل أن يكلفه هذا نزاعا معهم، بل وربما سيكلف حياة المقاتلين. ويحتمل حياته ايضا. ولكن صحيح حتى الآن، فان قائد الجهاد في دمشق يريد لرجاله مكانا في الدوري الأعلى.

بالصدفة ام بغيرها، فان احتياجات النخالة ويده اليمنى اكرم عجوري، قائد الذراع العسكري للتنظيم، تنسجم مع احتياجات الايرانيين. تتوق طهران للثأر من اسرائيل على الضربات التي تمنحها لها بسخاء زائد في العراق، في سوريا وفي لبنان، وقطاع غزة هو ساحة مناسبة لتوريط اسرائيل في المشاكل، للتخريب على نتنياهو حملته الانتخابية، لزرع الخوف في سكان الجنوب، واقتياد قادة حماس من الانف، وهم الذين يريدون ازعاج اسرائيل ولكن قليلا، فلعلهم ينتزعون منها التنازلات والتسهيلات في الحصار.

ولكن المشكلة معقدة ومفاجئة اكثر من ذلك. في نفس الوقت الذي تتقاتل فيه اسرائيل وحماس بالحجارة، بالعبوات وبالبالونات الحارقة، فانهما اقامتا قناة حوار. فمنذ أكثر من سنة وهما تتحدثان باستمرار. صحيح أن هذا بشكل غير مباشر، ولكنهما تتحدثان. والرسائل تتناقل من القدس إلى غزة وبالعكس على اساس اسبوعي تقريبا. احيانا تكون هذه رسائل تهديد ورفض، ولكنها احيانا تتناول توافقات او تستهدف تهدئة الخواطر. هذه الدينامية، التي يستمع فيها طرف ما للطرف الاخر ويفكر باحتياجاته، لم يسبق أن كانت في العلاقات بين اسرائيل وحماس. حتى اليوم درجتا على امتشاق السلاح واطلاق النار، والاعتزال جانبا للعق الجراح.

لم آتِ لارسم هنا ميل تقارب كبير. فهؤلاء اعداء يسود النفور في علاقاتهما. ولكن طبيعة العلاقات تغيرت. تحولت من الحوار العنيف بين الطرشان الى حوار عصبي من الانصات المتبادل. في حماس وفي اسرائيل على حد سواء لا يريدون الحرب. معركة اخرى، مثلما في 2014، من شأنها ان تدفع حكم حماس الى الانهيار وتجعل القطاع بلاد ميليشيات (هو كفيل بان يتدهور الى هناك على اي حال، إذا لم يتغير شيء في السنوات القادمة). كلتاهما تخشيان من انهيار القطاع إنسانيا.

هذه الدينامية، وقناة الاتصال المتواصل، انقذتا المنطقة عدة مرات من التدهور. ليس صدفة أنه لم تنشب حرب في السنة الاخيرة، رغم جملة الأسباب التي ولدتها المنطقة والاجواء في الشارع الإسرائيلي الذي يدفع نحو ذلك. أكثر من مرة طلب قادة حماس من إسرائيل وقف النار في مظاهرات الجدار. إذا كفت اصبعكم عن ان تكون رشيقة، فنحن من جهتنا سنحرص على أن يكون العنف محتملا. كل هذا دفع الجهاد الى الاستنتاج بان اسرائيل وحماس تجريان نوعا من التنسيق الامني الحصري بوساطة المصريين. وهو تفسير ليس مدحوضا على الاطلاق.

يوجد مسؤول راشد

الشهر الأخير كان خطيرا على نحو خاص. في الجهاد قرروا ان يقلبوا الطاولة وفعلوا لهذا الغرض كل شيء. اطلقوا الصواريخ (وفي الغالب، على نحو مفاجئ) بعثوا بالخلايا المسلحة، القوا العبوات على الجدار واخيرا قتلوا لابسي بزات من اخوانهم. صليات الصواريخ، مثل تلك التي اطلقت نحو سديروت يوم الاحد، استهدفت اهانة اسرائيل وجرها لضرب حماس.

جمعت اسرائيل بلا انقطاع معلومات عما يجري واضافت اليها رسائل من غزة نقلها المصريون. فهمت ان الجهاد وضع فخا لها ولحماس معا، ولهذا فقد تبنت سياسة الاحتواء. وقعت معجزات، وكذا احباطات، وها نحن وصلنا الى هنا دون ان تنجح مؤامرات الجهاد الاسلامي. حماس من جهتها بذلت جهدا لمنع التسللات الى اراضي اسرائيل خوفا من أن توقع عليها هجمات انتقامية. في احدى الحالات قتل بالخطأ بنار الجيش الاسرائيلي نشيط من قوة الضبط على الحدود، حين كان يطارد خلية للجهاد حاولت اجتياز الجدار.

عندنا وعندهم، يجد الجمهور صعوبة في ان يفهم الواقع المتغير ولهذا فهو يجبي من القيادتين ثمنا سياسيا. في اسرائيل يهزأون من نتنياهو ويتهمونه بتشجيع الارهاب لانه يقر دفع الملايين القطرية لحماس. هذه صورة مرآة لما يجري في غزة: هناك يتهمون السنوار بانه يتلقى الدولارات، وبالمقابل يحمي حدود إسرائيل.

لقد تعلمت حماس وإسرائيل كيف تقرأ الواحدة الاخرى، والا تتحفز في اوضاع الطوارئ. الحظوة في ذلك محفوظة للمصريين. فقد نجحوا في اقناع الطرفين بانه يوجد في الساحة مسؤول راشد، مستشار زوجية خبير، يمكن الاعتماد عليه في اوقات الطواريء، بل والحصول على مشورة طيبة ايضا. المشكلة هي أنه في هذه الزوجية يوجد ايضا ضلع ثالث. فهو كثير المطالب، لا يتنازل، وله اسناد كبير من ابويه.

كيف يدور الدولاب. حماس، التي بنت لنفسها سمعة على جثث اسرائيليين قتلتهم في عمليات انتحارية، تجد نفسها تدفن ضحاياها الذين قتلوا بالطريقة التي طورتها هي نفسها. كان مشوقا ان نقرأ أول من أمس بيان وزارة الداخلية في غزة، والذي أعلنت بان الهجوم نفذه انتحاريان. الانتحار محظور حسب الإسلام، وفي حماس اختاروا هذه الكلمة كي يسحبوا الشرعية عن افعالهم. عندما تفجر شبان فلسطينيون مع احزمة ناسفة في نتانيا، في القدس، في الخضيرة وفي العفولة، كان المقتولون يهودا، ومنفذو العمليات وصفوا بانهم “شهداء”، ورأوا في أفعالهم تضحية ذاتية. ولكن عندما تفجر خلفاؤهم هذا الأسبوع في غزة، وذبحوا الفلسطينيين، فجأة تلصق بهم القاب التنديد.