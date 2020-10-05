أخبار محلية

العمل: إعادة كل أردني فقد عمله في مصانع الألبسة

منذ ساعتين

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عمان -الغد – أطلقت وزارة العمل خدمة جديدة على منصة “حماية” الإلكترونية باسم “تم الاستغناء عن خدماتي من مصنع ألبسة في المناطق التنموية والفروع الإنتاجية”.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن هذا التوجه جاء في ضوء اجتماع وزراء الصناعة والتجارة والتموين والعمل وجمعية مصدري الألبسة والمحيكات وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، والاتفاق مع جمعية مصدري ومنتجي الألبسة للإشراف على توزيع جميع العمالة الأردنية التي جرى الاستغناء عنها في المصانع لتأمين فرص عمل لهم بحسب وظيفة العامل الأخيرة ومكان سكنه.
ودعا الزيود كل عامل/عاملة من الجنسية الأردنية جرى الاستغناء عنه أو فصله أو ترك عمله بسبب إغلاق المصنع تسجيل اسمه على المنصة وتدوين المعلومات المطلوبة ليتسنى للوزارة التعاون مع جمعية مصدري الألبسة والمحيكات لتأمين فرصة عمل له في القطاع وبمهنته السابقة مع مراعاة مكان سكنه.

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