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العمل الإسلامي يؤكد تبليغه الحكومة قرار تعليقه المشاركة بالانتخابات

1:48 م2022-02-15
مقر حزب جبهة العمل الإسلامي - (أرشيفية)

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هديل غبون- أكد مصدر في حزب جبهة العمل الإسلامي إبلاغه الحكومة قرار تعليق مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، منذ بداية شهر شباط/ فبراير الحالي.

وحصلت “الغد” على نسخة من المخاطبة الرسمية التي أرسلها الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة، موجهة إلى وزارة الشؤون السياسية ورئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة.

وكان الحزب أعلن تعليق مشاركته بعد قرار سابق بالمشاركة، ترشيحا وانتخابا؛ احتجاجا على المناخ السياسي العام وما أسماه استمرار نهج الإقصاء والتضييق.

وكان وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان قال في مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء، إن “الإخوان المسلمين” لم يبلغوا رسميا عن قرار تعليق مشاركتهم في الانتخابات، داعيا إياهم للمشاركة في الوقت الذي انقضت فيه المهلة المسموحة للترشح.

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1:48 م2022-02-15
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