العمل: الاثنين المقبل المهلة النهائية للعمالة الوافدة المغادرة نهائيا

عمان -الغد- أكدت وزارة العمل أن على جميع العمال الوافدين الحاصلين على مغادرة نهائية ( خروج بلا عودة) ضرورة مغادرة البلاد قبل تاريخ ١٠ شباط (فبراير) ٢٠٢٠، (أي يوم الاثنين المقبل)، وهي المهلة الممنوحة لهم من وزارة العمل، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (6004)، بخصوص قوننة وتوفيق أوضاع العمال غير الأردنيين.

وحسب بيان صادر عن وزارة العمل، فإن المغادرين قبل إنتهاء المهلة المحددة سيستفيدوا من الإعفاءات الواردة في قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمال غير الأردنيين، وبعكس ذلك سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد بالتنسيق مع الجهات الامنية.

واكدت الوزارة انه في حال عدم مغادرتهم للمملكة في التاريخ المحدد، سيتم تحصيل كافة المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم، وإصدار قرارات تسفير بحقهم غيابيا، وفي حال تم ضبط العامل الوافد المخالف سيصار الى تغريمه مبلغ ٣٠٠٠ دينار أردني اضافة الى المبالع المستحقة عليه عن عدد السنوات السابقة التي كان يعمل بها بشكل مخالف.

وأهابت الوزارة بالعمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) ضرورة الالتزام بهذا القرار والمهلة المحددة به حتى لا يخسروا الإعفاءات التي حصلوا عليها خلال فترة تصويب الأوضاع ولكي لا يكونوا عرضة للمسائلة القانونية.