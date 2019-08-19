“العمل المهني” تحصد جميع المقاعد في انتخابات جمعية المنابين الضريبيين

عمان-كتلة العمل المهني لجمعية المنابين الضريبيين الاردنية تحصد جميع المقاعد في انتخابات الجمعية .

انتهت انتخابات جمعية المنابين الضريبين الاردنية واستفرت النتائج فوز قائمة كتلة العمل المهني كاملة وكما يلي الأسماء :(وائل المغربي، محمد احسان مؤمن، حسن ابوغوش، محمد شاهين، نبيل ابو عمارة، ايهم قبلان ايمن القدومي، اسراء ابو غالية، محمد حمودة، جهاد جزرة).

وشكر رئيس الكتلة وائل المغربي أعضاء الهيئة العامة جميعا على ثقتهم بالكتلة وأنهم سيبذلون جهدهم لانجاح مسيرة الجمعية وشكر السادة المؤسسين للجمعية وان الكتلة ستكمل المشوار الذي سبقونا به.