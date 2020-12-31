العمل النيابية: الأولوية لقوانين العمل والعمال والتدريب المهني

عمان -الغد- أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، أهمية السعي الجاد لتنظيم سوق العمل، وإحلال العمالة المحلية، مكان الوافدة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، فضلا عن تحديد الأولويات للمرحلة المقبلة، إثر ما تشهده المملكة من تداعيات وتحديات بسبب جائحة كورونا.

وقال الحراسيس خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة، اليوم الخميس، إنه سيتم إيلاء القوانين ومشاريع القوانين، التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني، الأهمية القصوى، بالإضافة إلى بحث دور الجمعيات والاتحادات الخيرية والنقابات العمالية.

وأضاف أن “العمل النيابية” معنية بدراسة كل القوانين المتعلقة بالسكان والتنمية والسكانية، لافتا إلى أن اللجنة ستنتهج مبدأ التشاركية والعمل بروح الفريق الواحد مع كل الأطراف المعنية، وصولا إلى حلول جذرية للمشاكل والتحديات التي تواجه جميع قطاعات العمل المختلفة.

كما أوضح أن اللجنة ستقوم بواجبها الرقابي من خلال تكثيف الزيارات الميدانية على المؤسسات والدوائر والوزارات ذات العلاقة، بغية الاطلاع على واقع العمل فيها، ومناقشة المعيقات التي تواجههم.

بدورهم أكد أعضاء اللجنة، أهمية تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الاستثمار، لخلق فرص عمل جادة، تساعد على الحد من البطالة، بالإضافة إلى جلب استثمارات جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.