“العمل النيابية” تدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع الخاص

رانيا الصرايرة

عمان – دعا مقرر لجنة العمل النيابية خالد رمضان الحكومة الى تحمل مسؤولياتها تجاه اصحاب المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، مبينا انه نتيجة ازمة “الكورونا” الكثير من المؤسسات والشركات الخاصة وخاصة في بعض القطاعات مثل السياحة لن تتمكن من دفع اجور عامليها والبعض بدأ فعلا بتسريح العمال لتوقف العمل.

وقال رمضان ل”الغد” على الدولة ا ن تبدأ بالتفكير بطرق وآليات لمساعدة القطاع الخاص بتقليل مخاطر هذه الازمة، كأن تعلق مؤقتا اقتطاعات الضمان الاجتماعي وتجد الية للتعامل مع قروض الشركات لدى البنوك، يجب ان نفكر بطرق لاعانة كل فئات المجتمع ومن ضمنهم اصحاب الاعمال بمختلف قطاعاتهم”.

واضاف رمضان ” الخروج من هذه الازمة بأقل الخسائر مسؤولية الجميع، وعلينا جميعا الالتفاف حول طريقة الحكومة في ادارة هذا الملف، علينا انت نتوحد جميعا حول الدولة ونفكر كيف نساعدة باشاعة ثقافة الوقاية التي يجب التركيز عليها والاهتمام بها ليس فقط برسائل اعلامية وانما بتمكين الناس من حماية انفسهم من هذا المرض عن طريق اتباع اليات مساعدة كافة المواطنين والمقيمين اقتصاديا”.

و شدد رمضان على ضرورة ايجاد الحكومة لحل سريع لمشكلة عدم تقاضي الموظفين في بعض الشركات لاجورهم والذي امتد في بعضها لعدة اشهر، ومن الامثلة على ذلك العاملين في شركة الابيض الذي لم يتقاضوا اجورهم منذ عدة اشهر وبناءا على وعود تلقوها من شركتهم كان يفترض ان يستلموا اجورهم اليوم الا ان ذلك لم يحصل.

وقال رمضان” على الدولة ان تخصص موازنات لمساعدة القطاع الخاص على تسيير امور موظفيه على والاتفاق معهم على اليات معينة كأن تدفع الدولة اجور العمال وتتفق على الية سداد معينة مع اصحاب الشركات، اصحاب القطاع يجب ان لا يتم تركهم وحدهم في هذه الازمة وعلينا جميعا تحمل مسؤولياتنا”.

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