العمل بنظام الحوسبة في عيادات مركز صحي اصلاح وتأهيل سواقة

بدأت وزارة الصحة العمل بنظام الحوسبة الصحية في عيادات مركز صحي إصلاح وتأهيل سواقة، والذي تم تنفيذه من قبل شركة الحوسبة الصحية ( حكيم ) وبدعم وشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبينت ان المشروع جاء ضمن رؤية الوزارة بتوفير الرعاية الصحية للنزلاء وضرورة حصولهم على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاحة في المجتمع وحقهم في الحصول على الخدمات الصحية مجانا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني حيث أناط قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (9) لسنة 2004 وتعديلاته مهمة الشؤون الصحية لنزلاء هذه المراكز من ضمن مسؤوليات وزارة الصحة.

كما تسعى الوزارة بالتعاون مع برنامج “حكيم” البرنامج الوطني الأول لحوسبة القطاع الصحي في الأردن، الى حوسبة المراكز الصحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف محافظات المملكة تدريجياً، ضمن خطتها التوسع في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى النزلاء، والتي ستكون على مراحل في المراحل القادمة وضمن إمكانياتها.

ويهدف مشروع حوسبة مركز صحي في مركز اصلاح وتاهيل سواقة الى العديد من الفوائد على نزلاء من حيث متابعة حالتهم الصحية مع المستشفيات والمراكز الصحية التي تطبق برنامج حكيم في المملكة، إلى جانب حفظ سجلات تاريخهم المرضي والعلاجات والأدوية التي يحصلون عليها طيلة فترة إقامتهم في هذه المراكز.

وبينت الوزارة أن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل سيلحظون خلال الفترات المقبلة نقلات نوعية في مستوى الرعاية الصحية التي سيحصلون عليها بعد قيام برنامج حكيم بحوسبة العيادات الصحية في هذه المراكز وتمكينها من الاحتفاظ بملفاتهم الطبية إلكترونياً لمتابعة حالتهم الصحية ومتابعة تاريخهم المرضي، خاصة وأن هذا الأمر لم يكن متبعاً في السابق.

كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس عمر عايش، عن فخره واعتزازه بنجاح برنامج حكيم في تنفيذ هذا المشروع بحرفية عالية ووفق المعايير والمتطلبات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثمناً دور الوزارة الكبير في دعم خطط ” الحوسبة الصحية” ومشاريعها المميزة الهادفة للإرتقاء بمعايير الرعاية الصحية في المملكة والتوسع في نِطاق تطبيق برنامج حكيم.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “حكيم” يطبق حالياً في 206 مستشفى ومركزاً صحياً شاملاً وأوليًا تابعًا لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 7مليون ملف طبي إلكتروني تم تخزينها على البرنامج، فيما تم حوسبة 81% من أسرّة مستشفيات القطاع العام، وتجاوز عدد مستخدميه 34 ألف مستخدم.