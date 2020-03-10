“العمل” تتعهد بحصول موظفي شركة الأبيض للأسمدة على كامل حقوقهم

عمان- الغد- اكد الناطق الإعلامي الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة بأن الوزارة لا زالت تتابع عن كثب موضوع موظفي شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات، وبينت العواملة بأن وزير العمل كان قد عقد عدة اجتماعات مع الشركاء المالكين للشركة، وهم مستثمر من مملكة البحرين، وشركة مناجم الفوسفات الاردنية، والشركة العربية للتعدين وكان آخر اجتماع نهاية شهر شباط الماضي، وقد تبين من خلال الاجتماعات ان الخلاف متجذر بين الشركاء ويرتبط بشكل اساسي بطريقة الإدارة وطريقة العمل وليس لها علاقة بأي ظروف اقتصادية.

كما تعهد الشركاء خلال الإجتماع الاخير المشار اليه لوزير العمل بدفع الرواتب المترتبة بموعد أقصاه نهاية الأسبوع الاول من شهر آذار الجاري وتم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على دراسة جميع الخيارات من أجل دفع أجور العاملين، والمحافظة على ديمومية عمل الشركة بالإضافة إلى قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة إلا أن أي من ذلك لم يتم بل تفاجأت الوزارة بإنهاء خدمات الموظفين يوم الاحد من الاسبوع الحالي استنادا لاحكام المادة 23 من قانون العمل الاردني.

هذا وأكد الناطق الرسمي ان الدور الأساسي لوزارة العمل في مثل هذه الحالة هو حصول الموظفين على حقوقهم كاملة غير منقوصة، ولفتت العواملة إلى أن وزير العمل شخصيا يقوم منذ يوم الأحد بالتواصل مع الشركاء حيث تم منحهم حتى بداية الأسبوع القادم لدفع جميع المستحقات المترتبة عليهم اتجاه الموظفين والا فأنه يترتب على شركة الابيض للأسمدة مخالفات وتبعات قانونية تجعل الوزارة مضطرة للقيام بكافة الاجراءات القانونية التي حددها قانون العمل بهذا الشأن.

وفيما يخص موضوع ديمومية واستمرارية عمل الشركة فهذا بالنهاية شأن يعود للشركاء، ولا تعتبر الوزارة طرف في هذا الشأن، الا ان الوزارة وحرصاً على ديمومية فرص العمل للعاملين وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء ، تقوم بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والشركاء بالعمل على اقتراح تصورات للوصول الى حلول ناجعة لمسألة استمرارية الشركة.