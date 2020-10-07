“العمل” تحدد كلف استقدام العمالة المنزلية

عمان -الغد – أكد مدير مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل فايز الجبور أنه في ضوء قرار وزير العمل إعادة فتح باب الاستقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين من الدول المعتمدة اعتبارا من تاريخ 2020/10/4 حددت الوزارة الكلف المالية لاستقدام عمال المنازل بحدودها العليا لكل جنسية.

وأكد الجبور أن على المكاتب الالتزام بعدم تجاوز الحد الأعلى للتكلفة المالية لاستقدام العمالة المنزلية المحددة لكل جنسية وهي على النحو الآتي: بنغلادش: 2150 دينار، أثيوبيا 2100 دينار، أوغندا 2000 دينار، نيبال 2600 دينار والفلبين 3000 دينار وفي حال وجود أي إعفاء من رسوم تصاريح استقدام العمالة المنزلية تكون التكلفة المالية بالحد الأعلى لكل جنسية على النحو الآتي: بنغلادش: 1550 دينار، أثيوبيا 1500 دينار، أوغندا 1400 دينار، نيبال 2000 دينار والفلبين 2400 دينار.

ونوه الجبور إلى أن صاحب المنزل لا يتحمل تكلفة فحص كورونا للعاملة إلا لمرة واحدة منذ دخولها البلاد، إضافة إلى الكلف المحددة لكل جنسية.

وشدد على ضرورة التزام مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل بالإجراءات والتكلفة المالية المذكورة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ودعا الجبور المواطنين إلى ضرورة التوجه إلى مديرية العاملين في المنازل في مقرها في منطقة العبدلي مبنى وزارة العمل رقم 3 مقابل وزارة التربية والتعليم لتقديم أي ملاحظة أو شكوى تتعلق بتجاوز أي مكتب من مكاتب الاستقدام للسقوف المحددة للكلف المالية لاستقدام العاملين في المنازل أو التواصل عبر هاتف المديرية رقم 06/5652397