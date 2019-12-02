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“العمل” تحذر من رابط وهمي مزعوم لوظائف قطر

منذ 45 دقيقة
مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

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عمان- نفت وزارة العمل صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية حول التسجيل من خلال رابط الكتروني مزعوم بهدف الحصول على الوظائف الشاغرة في دولة قطر.
وحذرت الوزارة في بيان من التعامل مع مثل هذه المعلومات المُضَلِّلة والخادعة التي تهدف الى إثارة البلبلة.
ودعت وزارة العمل المواطنين وغيرهم إلى استقاء المعلومات من موقعها الرسمي http://www.mol.gov.jo/. أو من خلال الأخبار الرسمية الصادرة عن الوزارة التي تنشر عبر وسائل الإعلام كافة.
كما اكدت الوزارة أن المنصة الرسمية الوحيدة لغايات التشغيل في المملكة هي المنصة الوطنية للتشغيل (www.sajjil.gov.jo )، وهي المعتمدة لدى الجانب القطري. –(بترا)

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