“العمل” تحذر من شركات وهمية للتوظيف

عمان-الغد– حذرت وزارة العمل في بيان صادر اليوم الاربعاء، الباحثين عن العمل من شركات وهمية للتوظيف سواء عبر شبكة الإنترنت، أو بعض وسائل الإعلام، موضحة أن هذه الشركات تنتحل أحيانا أسماء شركات توظيف مشهورة من أجل الإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.

وطالب الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب الباحثين عن العمل بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيفة، وقال إن هذه الشركات تستغل حاجة ضحاياها للوظيفة، وتمارس عليهم النصب والاحتيال الإلكتروني، من خلال إيهامهم بالقدرة على توفير وظائف برواتب خيالية، مقابل دفع رسوم أو مصروفات لا أساس لها وبدون وجود وظائف حقيقية.

وأضاف الخطيب أن بعض الأشخاص أو الجهات تدعي أيضا أنها شركات توظيف محلية وتقوم بالإعلان عن وظائف وهمية من خلال صفحات التواصل الإجتماعي او بعض وسائل الإعلام.

وأكد الناطق الاعلامي أن وزارة العمل تقوم باستمرار بنشر أسماء وعناوين شركات التوظيف المحلية والموثوقة والمرخصة عبر الموقع الالكتروني لوزارة العمل http://www.mol.gov.jo/.

وتؤكد وزارة العمل ان عدد مكاتب التشغيل المرخصة فقط (52) شركة ومعلوماتها كافة منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة, حيث تتولى الوزارة واجب الترخيص والاشراف والمتابعة لهذه الشركات .

كما طالب الناطق الاعلامي الشباب الباحث عن عمل عدم التعامل مع اي اعلان للتوظيف الا بعد الدخول الى الموقع الالكتروني للوزارة والتأكد ان شركة التوظيف مسجلة حسب الاصول, ومراجعة اقرب مديرية عمل او تشغيل لغايات التأكد من قانونية عمل اي مكتب يقوم بالاعلان عن وظائف.