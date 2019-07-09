“العمل” تحيل خمسة مفتشين إلى مدعي عام مكافحة الفساد

عمان – الغد – علمت الغد من مصادر مطلعة ، أنه تم تحويل خمسة مفتشين من وزارة العمل إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في قضايا متفرقة.

وقالت المصادر أنه تم تحويل ثلاثة موظفين آخرين في ذات الوزارة إلى المجلس التأديبي،، الذي يتمتع بصلاحيات إدارية تصل إلى العزل من الوظيفة.

وجاء هذا القرار بعد تشكيل لجنة تحقيق مركزية بقرار من الوزير نضال البطانية، حيث اتخذت اللجنة قرارات بايقافهم عن العمل ، لحين صدور قرار من المجلس التأديبي.

ويأتي ذلك وفق المصادر ضمن حملة ينفذها الوزير البطانية لمحاربة الفساد.

وتواصل اللجنة التحقيق مع المزيد من الموظفين في شبهات قضايا فساد،، ويتوقع أن يتم أحالت المزيد من الموظفين اما إلى المجلس التأديبي أو إلى هيئة مكافحة الفساد بعد الانتهاء من التحقيق .