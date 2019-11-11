“العمل” تستنكر حرق مركبة مدير عمل جرش

احمد التميمي

اربد- أضرم مجهولون النار في مركبة مدير مديرية عمل جرش سالم تركي بني سلامة مساء أمس، أثناء اصطفافها قرب منزله في بلدة ازمال بمحافظة إربد، وفق بيان صادر عن وزارة العمل اليوم الاثنين.

وقال وزير العمل نضال البطاينة ان الوزارة تستنكر هذه الحادثة، مؤكدا ان هذه الافعال لن تثني موظفي وزارة العمل عن القيام بواجباتهم وفقا للقانون والانظمة والتعليمات المرعية، ولن تزيد الموظفين الا صلابة بوجه السماسرة والعابثين الذين يحاولون الوقوف امام اجراءات وزارة العمل الاصلاحية في تنظيم سوق العمل المحلي، ويغلبون المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.

وشدد البطاينة ان التنسيق الان مع وزارة الداخلية قائم والمتابعة مستمرة مع الاجهزة الامنية التي نثق بقدرتها في التحقيق والكشف عن الفاعل وتسليمه الى القضاء العادل.