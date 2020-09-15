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“العمل” تسمح بالإجازات للعمالة الوافدة اعتبارا من الأحد المقبل

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة العمل -(أرشيفية)

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عمان-الغد- قرر وزير العمل نضال البطاينة السماح بالإجازات (خروج وعودة) للعمالة غير الأردنية من الجنسيات غير المقيدة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2020/9/20 وحسب الإجراءات المعمول بها سابقا في الوزارة.
واشترط قرار الوزير أن يعود العامل الوافد قبل انتهاء مدة الإجازة وأن لا تتحمل وزارة العمل أية مسؤولية إذا انتهت مدة الإجازة وهو خارج المملكة وأن لا يكون العامل الوافد مسجل على منصة “حماية” لغايات السفر.

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