“العمل”: تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص ما تم تداوله من مخالفات بمصنع مؤاب

رانيا الصرايرة

عمان- صرح الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل غيداء العوامله،الجمعة، بأن وزير العمل نضال البطاينة أوعز بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات تطرقت لتجاوزات ومخالفات بمصنع مؤاب للالبسة بمحافظة الكرك.

وأضافت العواملة، ان وزير العمل اوعز بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير مديرية علاقات العمل وتضم اعضاء من مديرية التفتيش ومديرية الشؤون القانونية في مركز الوزارة، و ستتواجد اللجنة صباح يوم غد السبت في موقع المصنع و سيتم تزويد الوزير بتقرير مفصل في موعد أقصاه صباح اليوم التالي بعد لقاء القائمين على المصنع والموظفين والتثبت من الفيديوهات المنشورة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وبينت الناطق الرسمي ان الإجراءات القانونية الرادعة سوف يتم تطبيقها على الفور على ضوء الحقائق الثابتة.