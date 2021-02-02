“العمل” تطلق مشروعا لتدريب وتشغيل ألف شاب في البرمجة المتقدمة

عمان – أطلقت وزارة العمل، بمناسبة احتفالات المملكة بالمئوية، مشروع تدريب وتشغيل لألف شاب أردني في مجال “البرمجة المتقدمة”، الذي تنفذه كلية لومينوس الجامعية التقنية، بالتعاون مع كل من جامعة الطفيلة التقنية وجامعة الحسين بن طلال وجامعة آل البيت ومؤسسة التدريب المهني، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والوكالة الألمانية للتنمية من خلال (مشروع قدرة).

وقال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور معن القطامين، خلال حفل الإطلاق، اليوم الثلاثاء، في كلية لومينوس، بحضور رئيس مجلس أمناء الكلية الدكتور ممدوح العبادي وعميد الكلية الدكتور أيمن مقابلة وعدد من أعضاء مجلس النواب من المحافظات التي يستهدفها المشروع في مرحلته الأولى، إن هذا المشروع يهدف إلى تدريب وتشغيل الشباب الأردني من كلا الجنسين للأعمار من 18 سنة ولغاية 35 سنة في مناطق الأطراف مع التركيز في المرحلة الأولى على محافظات الطفيلة ومعان والمفرق وعجلون.

وأشار الوزير القطامين إلى أن المشروع يرفد سوق العمل بخريجين مدربين ومؤهلين للانخراط في قطاع البرمجة، وسد جزء من احتياج قطاع تكنولوجيا المعلومات في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.

واضاف أن هذا المشروع سيوفر تدريباً بدعم من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية على البرمجة المتقدمة والتي تفتح المجال لدخول سوق العمل للشباب بكبرى الشركات المختصة في التكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أشار مدير عام مؤسسة التدريب المهني، المهندس زياد عبيدات، إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم تمنح الفرصة لتبادل الخبرات بين المؤسسة والكلية لرفع كفاءة وتمكين المدربين في المؤسسة ببرامج البرمجة المتقدمة.

وأكد عبيدات أنه سيتم الاستفادة من معاهد التدريب المهني لغايات تدريب الشباب وفتح المجال للتدريب على تخصصات ومساقات جديدة توائم متطلبات سوق العمل وتغيراته المستمرة، خصوصا في المساقات المتعلقة بالبرمجة المتقدمة والوظائف الرقمية.

بدوره، أكد رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الدكتور قيس السفاسفة، أن الدعم الذي تقدمه الهيئة بموجب هذه الاتفاقية يهدف إلى تقديم منح دراسية للشباب الأردني بهدف زيادة إقبالهم على التعليم والتدريب المهني والتقني في تخصصات شملتها رؤية الأردن 2025، في مجال البرمجة المتقدمة وتوفر الكفاءات المدربة.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى سد الفجـوة بيـن العرض والطلـب وتلبية احتياجـات سـوق العمل الفعليـة لهـذه الخبـرات وتوفير فـرص عمـل مجزيـة ومميـزة متاحـة بعـد التخـرج مباشـرة وإتاحة فرص العمل للخريجين والمساهمة في الحد من نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الانخراط في التعليم التقني والتدريب المهني انسجاماً لتوصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

ووقع وزير العمل وعميد كلية لومينوس الجامعية التقنية مذكرة التفاهم الخاصة بهذا المشروع، تمهيدا للبدء بالخطوات التنفيذية له بالفترة المقبلة.

واطلع وزير العمل على قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدمة والذي تم تجهيزه حديثا بأعلى المستويات والأجهزة المتقدمة لتقديم أحدث الدورات التدريبية في تطوير البرمجيات العالمية. وقام بعمل جولة في المشاغل الهندسية وقسم الفندقة والسياحة، وقسم تكنولوجيا السيارات، الذي تم افتتاحه بالشراكة مع شركة بوش العالمية لتكنولوجيا المركبات، والذي يقدم برنامج بكالوريوس ودبلوم دولي في هندسة تكنولوجيا السيارات والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

كما قام بجولة إلى في قسم وسائل الإعلام الإبداعية – SAE والذي يعد أحد أكبر الفروع من بين 54 كلية SAE منتشرة في 28 بلداً حول العالم، ويضم قسم وسائل الإعلام الإبداعية استوديوهات ومعدات الأكثر تقدماً في المنطقة.

–(بترا)