آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

“العمل”: تعديلات على نظام التصاريح الإلكترونية ضمن خطط التطوير المستمر

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – اكدت وزارة العمل انها تقوم حاليا وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إجراء بعض التعديلات على نظام التصاريح الالكترونية ضمن خطط التطوير المستمر والتدريجي لوجود عدد من الملاحظات من اصحاب العمل على هذه التصاريح .
وقالت الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة في تصريح صحفي، إن التعديلات تشمل تمديد وقت التصاريح لعدد ساعات أكثر وإتاحة المجال لصاحب العمل بإعادة المحاولة والتعديل على طلب التصريح، اضافة الى امكانية التنقل بين المحافظات، نظرا لوجود العديد من اصحاب العمل يسكنون في محافظات بعيدا عن مؤسساتهم.
كما يتم التعديل بالسماح بإدخال رقم الجواز بدلا من الرقم الوطني، حيث ان الرابط الإلكتروني في عملية تطوير مستمرة حسب التغذية الراجعة من قبل اصحاب العمل.

مقالات ذات صلة

أحد العيادات المتنقلة

العيادات المتنقلة تعاملت مع 1100 حالة مرضية

منذ 9 دقائق

العضايلة: حظر تجول شامل يوم الجمعة لمدة 24 ساعة عاجل

منذ 41 دقيقة

تسجيل 6 إصابات جديدة بـ”كورونا” في الأردن.. والإجمالي 274 حالة عاجل

منذ 48 دقيقة
مبنى وزارة الداخلية- (أرشيفية)

القبض على العريس الذي خالف قانون الدفاع

منذ 53 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock