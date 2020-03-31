“العمل”: تعديلات على نظام التصاريح الإلكترونية ضمن خطط التطوير المستمر

عمان – اكدت وزارة العمل انها تقوم حاليا وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إجراء بعض التعديلات على نظام التصاريح الالكترونية ضمن خطط التطوير المستمر والتدريجي لوجود عدد من الملاحظات من اصحاب العمل على هذه التصاريح .

وقالت الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة في تصريح صحفي، إن التعديلات تشمل تمديد وقت التصاريح لعدد ساعات أكثر وإتاحة المجال لصاحب العمل بإعادة المحاولة والتعديل على طلب التصريح، اضافة الى امكانية التنقل بين المحافظات، نظرا لوجود العديد من اصحاب العمل يسكنون في محافظات بعيدا عن مؤسساتهم.

كما يتم التعديل بالسماح بإدخال رقم الجواز بدلا من الرقم الوطني، حيث ان الرابط الإلكتروني في عملية تطوير مستمرة حسب التغذية الراجعة من قبل اصحاب العمل.