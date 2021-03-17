“العمل” تعلق الدوام في مقرها الرئيسي غدا

عمان- قررت وزارة العمل تعليق الدوام في مبناها الرئيسي يوم غد الخميس بعد أن أظهرت الفحوصات إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن الإغلاق سيكون لمقر الوزارة الرئيسي فقط، وأن العمل واستقبال المراجعين سيستمر في مديريات الوزارة في باقي مناطق العاصمة والمحافظات.

وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والفحوصات اللازمة لموظفيها والقيام بعمليات التعقيم اللازمة لضمان السلامة العامة.–(بترا)