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“العمل” تعلق دوامها غدا الخميس في مقرها الرئيس

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)
مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

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عمان- اعلنت وزارة العمل عن تعليق دوام جميع الموظفين في مقر الوزارة الرئيس ليوم غدٍ الخميس ، بعد إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا على أن تعود للعمل صباح الأحد المقبل.
واكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود أن استقبال المراجعين مستمر بمديريات الوزارة في بقية مناطق العاصمة والمحافظات، مبينا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الاحترازية والفحوصات اللازمة لموظفيها، وإجراء التعقيم اللازم لضمان السلامة العامة. -(بترا)

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