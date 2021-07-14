“العمل” تعلن عن توفر 500 فرص في القطاع الخاص

عمان- الغد- تعلن وزارة العمل بالتنسيق مع موقع (موضوع) للمحتوى العربي والتجارة الإلكترونية عن توفر 500 فرصة عمل لديه لحملة البكالوريوس من الأردنيين الباحثين عن العمل.

وأشارت الوزارة إلى أن فرص العمل المتاحة في هذا الموقع لحملة البكالوريوس ستكون في المجالات التالية: مسؤولين مبيعات، مسؤولين حسابات ومهندسين برمجيات، لافته إلى أنه يشترط بالمتقدم لهذه الفرص أن يكون أردني الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس ويجيد اللغة الإنجليزية.

ودعت الوزارة الراغبين بالعمل ممن تتوفر لديهم الشروط المذكورة التسجيل عبر المنصة الوطنية للتشغيل (سجّل) www.sajjil.gov.jo وارسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني الخاص بالموقع [email protected]