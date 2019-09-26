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“العمل” تعلن عن توفر 660 فرصة عمل في جرش

منذ ساعتين
مبنى وزارة العمل - (ارشيفية)
مبنى وزارة العمل - (ارشيفية)

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عمان– تنظم وزارة العمل يوم الاربعاء المقبل في قاعة هيئة شباب كلنا الاردن بمحافظة جرش، معرضا تشغيليا لاستقبال طلبات الالتحاق بفرص العمل المتاحة والبالغة (660) فرصة .

وحسب بيان الوزارة: فإن فرص العمل المتاحة هي: عمال وعاملات انتاج وخياطة، ممرضين قانونيين، فني تنفسية، صيادلة، مشرفي سلامة وصحة مهنية، عمال مطعم، عمال انتاج وتعبئة، امين مستودع، ضباط جودة وتغذية، مبرمجون، مدراء انتاج، مختبرات، مدراء ومشرفو مختبرات، مهندسو كهرباء وميكانيك، محاسبون، مندوبون وموظفو مبيعات.

ودعت الوزارة الباحثين عن العمل إلى التوجه للمعرض التشغيلي في اليوم المحدد من الساعة العاشرة صباحا الى الثالثة عصرا لإجراء المقابلات مصطحبين معهم الوثائق الضرورية والسير الذاتية . –(بترا)

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