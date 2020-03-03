“العمل” تعلن عن توفر 97 فرصة عمل لدى شركة في الكرك

عمان-الغد- اعلنت وزارة العمل عن توفر ( 97) فرص عمل لدى شركة جنى للكربونات في محافظة الكرك.

وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الثلاثاء، ان الوظائف الادارية المتوفرة تشمل ( امين مستودع عدد 2 براتب 300 دينار، مدير مصنع براتب 730 دينار، و مدخل بيانات عدد 4 براتب 300 دينار، مهندس انتاج عدد 4 براتب 450 دينار، مسؤول مشتريات براتب 450 دينار، شؤون موظفين براتب 350 دينار، سكرتارية براتب 280 دينار، مسؤول جودة عدد 2 براتب 400 دينار، مشرف سلامة عامة براتب 350 دينار، مسؤول حركة براتب 250 دينار، فني صيانة كهرباء عدد 4 براتب 400 دينار، مهندس كهرباء عدد 5 براتب 500 دينار، مهندس ميكانيك عدد 4 براتب 500، فني صيانة ميكانيك عدد 4 براتب 400 دينار فني مختبر عدد3 براتب 400 دينار ، محاسبين عدد 10 براتب 300 دينار.

وسيتم عقد المقابلات للوظائف الادارية يوم الاثنين 9-3-2020 في مديرية عمل الكرك.

كما سيتم عقد مقابلات وظيفية يوم الاربعاء 11-3-2020 في مديرية عمل الكرك للوظائف التالية ( سائقين عدد 3 براتب 250 دينار، مأمور مستودع براتب 350 دينار، حداد عدد 4 براتب 280 دينار، سائق الودر عدد 4 براتب 300 دينار، مأمور قبان عدد 4 براتب 230 دينار، عامل بوفيه عدد 3 براتب 250 دينار، طباخ عدد 2 براتب 280 دينار، عامل تحميل وتنزيل عدد 15 براتب 250 دينار، عامل نظافة عدد 3 براتب 220 دينار، امن وحماية عدد 2 براتب 220 دينار، سائقين رافعات عدد 2 براتب 250 دينار ، عمال انتاج عدد 5 براتب 220 دينار

واضافت الوزارة في بيانها أن الشركة ستوفر الحوافز والامتيازات التالية: تامين صحي، ضمان اجتماعي، مواصلات بالاضافة الى وجبة طعام .

ودعت الوزارة الباحثين عن العمل للمشاركة في المقابلات الوظيفية المحدده مصطحبين معهم الوثائق الضرورية والسير الذاتية والدخول والتسجيل على موقع المنصة الوطنية للتشغيل،www.sajjil.gov.jo.