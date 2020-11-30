العمل تعيد 17 سائقاً إلى عملهم من خلال متابعة الشكاوى العمالية

عمان- أعادت وزارة العمل نهاية الأسبوع الماضي 17 عاملاً أردنياً يعملون بمهنة سائق إلى عملهم في شركة رومانية تعمل في الجنوب، ضمن نهج الوزارة في متابعة شؤون العمال والشكاوى العمالية التي ترد إليها سواء عبر منصاتها الإلكترونية أو عبر الاتصالات الهاتفية أو عبر جولاتها التفتيشية وعبر مكاتب ومديريات العمل المنتشرة في مختلف المحافظات.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، في تصريح صحافي اليوم، إنه فور وصول الشكوى إلى الوزارة وجه وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين فرق التفتيش إلى متابعة الشكوى المقدمة من السائقين الذين أنهت الشركة خدماتهم.

وأضاف أن فرق تفتيش الوزارة في محافظة الكرك قامت بزيارة الشركة والاجتماع بإدارتها لبحث موضوع إنهاء خدمات السائقين وتوصلت إلى اتفاق معها بإعادتهم على الفور إلى عملهم ودفع أجورهم طيلة فترة التوقف.

بترا

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