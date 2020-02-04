العمل تغلق 28 مهنة أمام العمالة الوافدة

عمان- الغد- أعلنت وزارة العمل ضمن سياستها لتنظيم سوق العمل وزيادة نسب تشغيل الأردنيين عن اغلاق نحو 28 مهنة امام العمالة الوافدة، وتنظيم حملات تفتيش في مختلف المحافظات بالاسواق والمحال التجارية والمنشآت التي تعمل على تشغيل عمالة وافدة مخالفة.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: انها ادرجت ضمن خدماتها الإلكترونية وعلى الموقع الرسمي للوزارة www.mol.gov.jo خدمة التبليغ عن وجود عمالة وافدة مخالفة في أي منشأة، بحيث يتمكن المواطن الدخول للموقع والابلاغ عن المخالف سواء صاحب عمل أو عامل، ومتابعة المخالفين من قبل جهاز الرقابة والتفتيش في الوزارة للحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من بعض المنشآت أو العمالة الوافدة.

وقالت الوزارة: انها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين، وفي حال تم ضبط العامل الوافد سيتم تسفيره فورا.

ودعت الوزارة المواطنين للدخول إلى الموقع الإلكتروني والتبليغ عن اي مخالفات يرتكبها اصحاب العمل أو العمال وسيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة.

وأوضحت الوزارة أن الغاية من الخدمة الإلكترونية تعزيز امتثال أصحاب العمل بقانون العمل وتشريعاته.

وجددت الوزارة دعوتها لاصحاب العمل بالتوقف عن تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأهابت الوزارة بأصحاب العمل التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة بخصوص العمالة الوافدة.