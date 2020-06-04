“العمل” تنفد 221 زيارة ميدانية على المدارس الخاصة

عمان- نفذت وزارة العمل (221) زيارة تفتيشية على المؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس ) بمختلف انحاء المملكة، منذ إطلاق الحملة بداية الشهر الحالي، للتأكد ميدانياً من مدى التزام أصحاب هذه المدارس الخاصة بتنفيذ أمر الدفاع ( 6 ) والبلاغ الصادر بموجبه.

وقال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي بتصريح صحفي اليوم الخميس، إن فرق ولجان التفتيش وجهت خلال التفتيش (32) مخالفة تضمنت عدم تسليم الاجور، فيما كان عدد الملتزمين من هذه المدارس بأمر الدفاع (189 ) مدرسة، قامت بتسليم رواتب عامليها بشكل كامل دون اقتطاع، ولم تقم بإنهاء خدمات عامليها.

واوضح المهندس النجداوي، أن الحملة ركزت فعلياً على الممارسات الخاطئة التي يتم ارتكابها من قبل بعض المدارس ومن مدى التزامها بتنفيذ أوامر الدفاع (6) والبلاغات ذات العلاقة، من حيث تجديد العقود المنتهية واعادة من تم إنهاء عقودهم من المعلمين والعاملين إلى الخدمة، وإيصال الحقوق المالية كافة والوقوف على أي ممارسات تؤثر على الإرادة الحرة للمعلمين مثل إجبارهم على توقيع اجازات بدون راتب.

وأشار النجداوي الى أن هذه الإجراءات نُفذت حفاظاً على وظائف المعلمين، وللحد من التجاوزات والانتهاكات التي حصلت من قبل بعض أصحاب المؤسسات والعمل على إيقافها بشكل فوري في ظل الأزمة المالية،مؤكداً ان الحملة التفتيشية مستمرة حسب الخطة المرسومة لها، ولن يتم التهاون مع أي مدرسة تخالف امر الدفاع رقم (6) وتعديلاته الاخيرة للمحافظة على الامن الوظيفي للمعلمين والعاملين في هذه المدارس.

بترا