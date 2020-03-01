آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

العمل تنفي أي استثناءات بشأن إحالة من أتم 30 عاماً للتقاعد

منذ ساعتين
وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية، نضال فيصل البطاينة
وزير العمل نضال فيصل البطاينة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- صرح الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل غيداء العواملة، أن مايتم تداوله في بعض المواقع الاخبارية باستثناء وزير العمل نضال البطاينة شركة مياه اليرموك من قرار مجلس الوزراء المتضمن إحالة من أتم 30 عاماً في الخدمة على التقاعد هو عار عن الصحة.

واوضحت العواملة ان قرار استثناء اي موظف من قرار مجلس الوزراء ليس من صلاحيات اي وزير.

وبينت العواملة ان العاملين في المؤسسات العامة والخاصة الذين تنطبق عليهم احكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته لاعلاقة لهم بقرار مجلس الوزراء المتضمن انهاء خدمات الموظفين الذين تزيد خدمتهم عن 30 عاما من قرار التقاعد.

وحسب العواملة فإن قرار مجلس الوزراء ينطبق على الموظفين الخاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ فقط.

واوضحت أن العاملين الذين ينطبق عليهم أحكام قانون العمل حدد لهم القانون جميع الحالات التي يتم بها إنهاء عقد العمل، وفق أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي النافذان.

مقالات ذات صلة

قطر: تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

منذ 3 دقائق
جلالة الملك عبد الله الثاني

مباحثات ملكية بين الأردن والنرويج في عمان غداً

منذ 43 دقيقة

إرادة ملكية بتعيين العجارمة وقبيلات أمينين عامين في “التربية”

منذ ساعة واحدة

إيران: 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock