العمل تنفي أي استثناءات بشأن إحالة من أتم 30 عاماً للتقاعد

عمان- الغد- صرح الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل غيداء العواملة، أن مايتم تداوله في بعض المواقع الاخبارية باستثناء وزير العمل نضال البطاينة شركة مياه اليرموك من قرار مجلس الوزراء المتضمن إحالة من أتم 30 عاماً في الخدمة على التقاعد هو عار عن الصحة.

واوضحت العواملة ان قرار استثناء اي موظف من قرار مجلس الوزراء ليس من صلاحيات اي وزير.

وبينت العواملة ان العاملين في المؤسسات العامة والخاصة الذين تنطبق عليهم احكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته لاعلاقة لهم بقرار مجلس الوزراء المتضمن انهاء خدمات الموظفين الذين تزيد خدمتهم عن 30 عاما من قرار التقاعد.

وحسب العواملة فإن قرار مجلس الوزراء ينطبق على الموظفين الخاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ فقط.

واوضحت أن العاملين الذين ينطبق عليهم أحكام قانون العمل حدد لهم القانون جميع الحالات التي يتم بها إنهاء عقد العمل، وفق أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي النافذان.