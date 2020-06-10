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“العمل” تنفي إشاعة زيادة رسوم تصاريح العمالة الزراعية

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد– نفى وزير العمل نضال البطاينة ما يتم تداوله بخصوص صدور قرار حكومي بإعادة رسوم تصاريح العمل للعمالة غير الاردنية في قطاع الزراعة وقطاع المخابز الى ما كانت عليه أي ٥٢٠ دينار.

واكد البطاينة، إن مجلس الوزراء كان قد قرر الاسبوع الماضي بناء على تنسيب وزير العمل تمديد العمل بتخفيض الرسوم إلى ٣٢٠ دينار حتى تاريخ ٢٠٢٠/٧/١ ريثما تتم دراسة الموضوع بما ينظم سوق العمل وقد يتمخض عن الدراسة إعادة الرسوم لما كانت عليه أي ٥٢٠ دينار أو تمديد قرار تخفيض الرسوم إلى ٣٢٠ دينار.

واوضح البطاينة ان قرار تخفيض الرسوم التي هي بالأصل ٥٢٠ دينار إلى ٣٢٠ دينار هو قرار مؤقت كان قد تم اتخاذه في السابق وقد نسب الوزير للمرة الثانية بتمديد فترة هذا التخفيض وقد وافق مجلس الوزراء على هذا التمديد والذي قد يستمر أو لا يستمر حسب مخرجات الدراسة.

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