أخبار محليةالغد الاردني

“العمل” تنفي صحة صرف مبالغ مالية للعاملين بالفترة 1990 حتى 2019

منذ 6 دقائق
مينى وزارة العمل (ارشيفية)

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الغد– نفت وزارة العمل صحة ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية حول دعوتها للعاملين خلال الفترة ما بين عام 1990 وعام 2019 للحصول على مبلغ بقيمة 1499 ديناراً حيث يتم الدعوة للتسجيل من خلال رابط الكتروني مزعوم بهدف الحصول على هذا المبلغ.

وحذرت الوزارة من التعامل مع مثل هذه المعلومات المُضَلِّلة والخادعة التي تهدف الى إثارة البلبلة.

ودعت كافة المواطنين وغيرهم إلى استقاء المعلومات من موقعها الرسمي وهو http://www.mol.gov.jo/. او من خلال الاخبار الرسمية الصادرة عن الوزارة التي تنشر عبر وسائل الاعلام كافة.

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