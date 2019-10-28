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“العمل” تنفي طلب البنك العربي لإعادة هيكلة والاستغناء عن موظفين

منذ 3 ساعات
مبنى إدارة البنك العربي في عمان - (تصوير: امجد الطويل)

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عمان- الغد- نفى الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، قيام إدارة البنك العربي بإجراءات أحادية تتضمن الاستغناء عن 300 موظف وموظفة في البنك .

وحسب الخطيب فان مديرية علاقات العمل في الوزارة تواصلت مع حيدر رشيد / رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين، للوقوف على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي، عن قيام إدارة البنك بإعادة هيكلة والاستغناء عن موظفين, حيث أكد النقيب عدم صحة الخبر، وأن البنك لم يتواصل معه بهذا الخصوص.

واوضح الخطيب ان مديرية علاقات العمل المختصة في الوزارة بهذا الأمر، لم تتلقى اي طلب او تبليغ من ادارة البنك بهذا الشأن وفقا للمادة 31 من قانون العمل، كما لم تتلقى اي شكوى من الموظفين بهذا الخصوص.

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