العمل تنفي فرض رسوم ألف دينار على معاملات انتقال العامل من كفيل لآخر

عمان- الغد- نفى وزير العمل نضال البطاينة ما يتم تداوله من أن الوزارة تفرض 1000 دينار كرسوم انتقال العامل الوافد من كفيل إلى آخر.

ودعا البطاينة اصحاب العمل والعمال إلى عدم اتباع الإشاعات والأخبار غير الرسمية، والرجوع حصرا إلى الأخبار الرسمية الصادرة عن وزارة العمل والمنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

من جهته، قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، إن قرارات الحكومة الرامية الى تنظيم سوق العمل وخصوصا نظام رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين الذي صدر مؤخرا، مر عبر مختلف القنوات الدستورية وبمشاركة واسعة من اطراف الانتاج الثلاث، وان القرار المتعلق بفترة توفيق وقوننة توفيق اوضاع العمالة الوافدة هدفه اصلاحي بالدرجة الاولى ودعم عدد من القطاعات بالعمالة الوافدة مثل الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، وزيادة نسب التشغيل بين الاردنيين.

وبين الخطيب أن البعض وبسبب عدم توافق قرار تصويب الاوضاع مع وضعه غير القانوني، يحاول بث رسائل هدفها التشويش فقط واثارة البلبة.

ودعا الناطق الاعلامي مختلف وسائل الاعلام واصحاب العمل والعمال والمواطنين الى عدم الالتفات لمثل هذه الاشاعات والتأكد من المعلومات قبل النشر، والتواصل مع مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي في الوزارة للاستفسار عن أي سؤال.