“العمل” توضح قرار إنهاء خدمات موظفي أحد الفنادق

رانيا الصرايرة

عمان-قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب في بيان صحفي صادر اليوم الخميس، انه وعلى ضوء قيام رئيس نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة خالد ابو مرجوب بإبلاغ وزارة العمل صباح هذا اليوم ان احد الفنادق الشهيرة قام بإنهاء خدمات عشرات الموظفين في الفندق دون ابلاغ وزارة العمل وبحجة الإغلاق الجزئي للفندق، تم على الفور التواصل مع إدارة الفندق من قبل مدير مديرية علاقات العمل عدنان الدهامشة ؛ حيث تم الإتفاق على وقف اي قرار وعقد إجتماع في وزارة العمل يوم الاحد القادم من اجل الوصول الى صيغة اتفاق تضمن حصول العمال على حقوقهم كاملة وفقا للقانون، حيث استجابت ادارة الشركة على الفور.