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“العمل” توفر 712 فرصة عمل في القطاع الخاص

منذ 57 دقيقة

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عمان- أعلنت وزارة العمل عن توافر 712 فرصة عمل للأردنيين للعمل في عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، يستفيد منها حملة درجة البكالوريوس والدبلوم ولمن مؤهلهم العلمي دون الثانوية العامة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، إن فرص العمل المعلنة تتوافر في عدد من القطاعات منها التعليم الخاص والمستشفيات الخاصة والشركات الزراعية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات التي بحاجة إلى فنيين متخصصين في عدد من المجالات.
ودعا الزيود الراغبين بالعمل ممن تتوافر لديهم الشروط المذكورة للوظائف إلى إرسال سيرهم الذاتية والتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر المنصة الوطنية للتشغيل “سجّل” (www.sajjil.gov.jo) أو مراجعة مديريات وأقسام التشغيل التابعة لها والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة.
بترا

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